كيفية القضاء على توتر أبنائك في الامتحانات

مع اقتراب الامتحانات، تظهر أعراض القلق والتوتر على الكثيرين من طلاب المدارس والجامعات، وعن غير قصد، قد يكون أولياء الأمور سببا فى بلوغ هذه الاضطرابات مراحل متقدمة تؤدى إلى انخفاض المستوى الحقيقى للطلبة أثناء الإجابة بواقع 50%، ما يتطلب على أولياء الأمور والطلبة معرفة الطريقة المثالية للتعامل مع هذه الحالة المتجددة سنويا.

تقول د. هبة الأطرش، رئيسة قسم الخدمة النفسية بمستشفى المعمورة للطب النفسي، لـ'بوابة الأهرام'، إن القلق مفهوم واسع الانتشار، وهو رد فعل واستجابة طبيعية، لكنه قد يصبح ملازما لأصحابه مع استمرار نوبة القلق معهم لفترات طويلة دون تدخل للسيطرة عليها، مشيرة إلى أن القلق من الامتحانات هو أحد أنواع القلق الشائعة بين الشباب من الجنسين.

وأضافت الدكتورة هبة، أن الحالة الانفعالية التى تتسم بالتوتر والخوف الذى يصيب الطالب مع اقتراب الامتحانات أو عند الخضوع لها، قد تتحول من مرحلة دفاع إيجابى وتحفيزى إلى مرحلة غير طبيعية، خاصة مع الضغط عليه من قبل أولياء الأمور، مشيرة إلى أن الدراسات أظهرت أن هذا التحول قد يؤثر سلبا على مستوى الطلاب، وقد يؤدى أغلب هؤلاء إجابات تقل عن مستواهم الحقيقى بنسب تصل إلى 50%.

وأوضحت رئيسة قسم الخدمة النفسية أن هذا النوع من القلق ينقسم إلى قسمين، الأول هو شعور الطالب بانزعاج وتوتر وخوف من توابع فشله، خاصة مع التقليل من مكانته وتقديره لذاته، والثانى هو استجابة الطالب لهذا الانزعاج بنوبات من القلق والتوتر والهلع قبل الامتحان، مشيرة إلى أن ما يزيد الأمر خطورة هو الضغط الكبير الذى يسببه أولياء الأمور على أبنائهم الذين قد يعانون فى الأساس هذه المشكلة، منوهة إلى وجود أعراض نفسجسمية واضحة تتمثل فى(سرعة ضربات القلب، ضيق التنفس، رعشة الأطراف، زيادة التعرق، قلة الانتباه والتركيز، دوخة وعدم اتزان، اتساع حدقة العين، اضطرابات النوم، فقدان الشهية).

ونصحت الدكتورة هبة باتباع 9 نصائح للحد والقضاء على القلق والتوتر أيام الامتحانات وتشمل:

1- مساعدة أولياء الأمور لأبنائهم الطلبة فى فهم ذاتهم ورفع مستوى ثقتهم بأنفسهم.

2- الاسترخاء وتنظيم النفس والتخيل الايجابى.

3- ممارسة الرياضة لتفريغ الطاقة السلبية الانفعالية.

4- الاهتمام بالمذاكرة فى أماكن جيدة التهوية والإضاءة وفق جدول منظم.

5-استخدام مهارة التلخيص للمواد الدراسية.

6- المراجعة اليومية والأسبوعية.

7-التدريب على حل الامتحانات باستمرار.

8- النوم 8 أو 10 ساعات يوميًا.

9- الالتزام بتناول 3 وجبات غذائية يوميًا).

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