5 نصائح للأهل من أجل استقبال العام الدِّراسي الجديد

تعتبر المرحلة الدِّراسيّة من أهم المراحل التي يمر بها كل إنسان، لأنه يلتقي فيها بالأصدقاء، ويختلط بالأخرين، ويكوّن عالمه الخاص، كما أنها تحدد مستقبله والمجال الذي سيسلكه عندما يكبر، وتبدأ المرحلة الدِّراسيّة منذ سن الخمس سنوات رسمياً، حيث يدخل الطفل المرحلة الابتدائيّة التي تبدأ برياض الأطفال.

ويقع على عاتق الأهل أن يتنبَّهوا باستعدادٍ وفرطِ انتباهٍ لدخول العام الدراسي الجديد لينتقلوا بأبنائهم من نمطيَّة السكون والهدوء إلى حيويَّة التجديد والتغيير بما يضمن التحسين المستمر والتطوير المحفِّز والمثري للوطن وأبنائه، وينبغي على الآباء اغتنام دخول العام الجديد في صناعة أبنائهم واحتراف بنائهم بما يتماشى مع معطيات الأخلاق وعادات المجتمع وتقاليده، ومن النصائح التي يجب للأهل اتباعها لاستقبال العام الدِّراسي الجديد:

1- نصح الأبناء وإرشادهم ومساندتهم في التعرف إلى أهدافهم ومتطلَّبات عامهم وصناعة رؤاهم والتماشي مع رسالتهم الدينيَّة والمجتمعيَّة.

2- المراقبة المنضبطة الواثقة والحريصة للأبناء ونشاطاتهم وعلاقاتهم والجهات أو الأدوات التي يتعاملون معها ويحتكون فيها.

3- التواصل المستمر مع كوادر المدرسة وعناصرها لمعرفة واقع الطالب وتفاعلاته ومدى انسجامها داخل البيئة المدرسيَّة.

4- تعظيم المعلم والمدرسة في نفوس الطلبة والأبناء وتوجيههم لاحترامهم وتقديرهم والنهل من معارفهم وأخلاقهم وعلومهم ودوام مصاحبتهم والكسب العلمي منهم.

5- تعديل سلوكات الأبناء بالأساليب المنهجيَّة الإنسانيَّة والتربويَّة بعيداً عن تحطيم النَّفس واستخدام التعنيف الجسدي واللفظي.

المزيد:

15 طريقة لاستعداد الطالب للمدرسة بشكل سريع وبأقل جهدٍ ممكن

5 نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي

أساسيات تحضير الأطفال لأول يوم في المدرسة