كيفية الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يعاني الكثير من الاشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وهو يعتبر من أكثر الامراض شيوعا في العالم، يسبب القلق والتوتر والتدخين أو زيادة الوزن وغيرها من المشاكل الصحية، اضافة إلى الادوية التي تساعد على علاجه يمكن اتباع النصائح الخمسة التالية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم :



- تغيير النظام الغذائي:

الابتعاد عن استهلاكك الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة (مثل اللحوم الدهنية والحليب الكامل الدسم وصفار البيض والأطعمة المقلية)، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول إلى تصلب الشرايين.

والاكثار من استهلاكك من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة (مثل الخبز الكامل والأرز البني).



- الحفاظ على وزن صحي:

يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحفاظ على الوزن وعلاج السمنة أو الوزن الزائد باتباع نظام غذائي سليم.



- التقليل من كمية الملح:

الكثير من الملح في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب أن تكون كمية الصوديوم أقل من 2000 ملجم يوميا (حوالي ملعقة صغيرة من الملح) ويجب تجنب إضافة الملح إلى الطعام لأن الصوديوم موجود بالفعل في معظم الأطعمة المصنعة.



- تغيير النظام الغذائي:

الابتعاد عن استهلاكك الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة (مثل اللحوم الدهنية والحليب الكامل الدسم وصفار البيض والأطعمة المقلية)، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول إلى تصلب الشرايين.

والاكثار من استهلاكك من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة (مثل الخبز الكامل والأرز البني).



- ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين:

المحافظة على النشاط البدني من خلال ممارسة الرياضة مثل المشي والركض وركوب الدراجات، لمدة 150 دقيقة أسبوعيا والإقلاع عن التدخين.



- مراقبة ضغط الدم:

استخدام جهاز قياس ضغط دم رقمي لمراقبة الضغط، ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغطك تحت السيطرة هو التحقق منه بانتظام.

