كيفية تخفيض ميزانية التصوير في حفل زفافك

أثناء التخطيط لحفل الزفاف، كل ما تتطلّعين للحصول عليه، يجب أن تدفعي أمامه مقابلاً مادياً، وكلما ارتفع مستوى الخدمة زادت النفقات، ولأنكِ مرتبطة بميزانية محددة، بالتأكيد تسعين إلى خفض النفقات قدر الإمكان، دون التخلّي عن جودة الخدمة.

التصوير أحد أهم تفاصيل حفل الزفاف، فهو يوثّق هذا اليوم الذي كلّفك المال والوقت والجهد، كما يمكنك عبر التصوير الاحتفاظ بذكريات يوم لن يتكرّر، لهذا تكونين حريصة على اختيار مصور محترف يستطيع اختيار اللقطات الجميلة بذكاء، ويقدّم لكِ صوراً بجودة عالية، ما قد يدفعكِ إلى إنفاق المزيد من النفقات على بند التصوير على حساب تفاصيل أخرى. ولكن لا تقلقي، هناك بعض الطرق التي تساعدك على خفض ميزانية التصوير في حفل زفافك، دون التخلّي عن الجودة العالية..



1- ابدئي بالبحث باكراً

مثل المحترفين في أي مجال، فإنه يُحجز مع مصوّر الزفاف المحترف قبل فترة من الزفاف، ويُنصح بالبحث عن المصور والحجز معه في وقت مسبق، حيث أن الوقت المبكر يمنحكِ فترة كافية من التفكير والنظر في إيجابيات وسلبيات أسلوب التصوير، كما يمنحكِ فرصة كافية للتفكير والتأكد من أن الميزانية التي حُدّدت للتصوير تناسب ميزانية الحفل، ولا تسبب قصوراً في ميزانية أولويات أخرى.



2- استثمري وقت المصوّر بحكمة

اصرارك على وجود المصوّر منذ بداية الحفل وحتى نهايته يكلّفك المزيد من المال، وفي المقابل لا يضيف جديداً، فوجود المصور في بداية الحفل مهم، ولكن بعد مرور ساعتين أو ثلاث، تتكرر الصور وتصبح بلا فائدة.

اطلبي من المصوّر الحضور في بداية اليوم لتصوير استعدادك للحفل مع رفيقاتك والمقرّبين منكِ، عندما يراكِ العريس في ثوب الزفاف لأول مرة، السير في الممر، ثم بداية الحفل، وبعدها يمكنه الانصراف بعد أن تتأكّدي من أنه وثّق أهم اللحظات.



3- ابحثي عن مصوّر ناشئ

إذا كنتِ ملتزمة بميزانية محدودة لا تسمح لكِ بالحجز مع مصوّر محترف يحمل اسماً يكلّفك مبلغاً كبيراً من المال، ابحثي بين المصوّرين الناشئين عن مصوّر ذي موهبة جيدة، فأحياناً تكون الموهبة أكبر من سنوات الخبرة، وبالتالي تحصلين على تصوير محترف لزفافك، دون إرهاق ميزانيتك.