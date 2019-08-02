نصائح لتكوني زوجة سعيدة اتبعيها

تسعى الزوجات للحصول على زواج سعيد، هذا الهدف يتحقق عندما تكون الزوجة جيدة، وهذا ما لا يحتاج إلى معجزة، وإنما بعض التغييرات في تفكيرك وطريقة إدارة حياتك الزوجية، لتصبحي زوجة جيدة، وتحصلي على السعادة والاستمتاع بحياتك الزوجية..



1- املئي عقلك بالأفكار الإيجابية عن زوجك

إذا كان عقلك ممتلئاً بالأفكار السلبية عن زوجك، بالتأكيد ستشعرين بالنفور منه، وتصبح رؤيتك له من منظور سلبي، لذا عليكِ التركيز على إيجابياته، ويمكنك تحقيق هذا عبر إنشاء قائمة بالأشياء الإيجابية في زوجك ويمكنك العودة إليها كلّما ازدحم عقلك بالأفكار السلبية.



2- اعتمدي التعاطف واللطف

التواصل الصحي بين الزوجين يبدأ بالتعاطف والرفق، فكري دائماً من وجهة نظر زوجك، اختاري الكلمات اللطيفة دائماً، حتى إن لم يعجبك تصرفه، يمكنك إخباره برأيك بطريقة لطيفة.



3- جدّدي العلاقة الحميمة

العلاقة الحميمة هي أحد أهم قواعد نجاح الزواج، لذا لا تسمحي للملل بالتسلل إليها، جدّدي العلاقة لإضافة الإثارة إليها باستمرار، واهتمي بها واجعليها عنصراً أساسياً في حياتك الزوجية.



4- استبدلي النقد بأساليب لطيفة

الانتقاد سلوك مزعج، لذا تجنّبيه في تعاملك مع زوجك، وعبّري عن رأيك بأسلوب هادئ ولطيف، بدلاً من الانتقاد والسخرية التي لا فائدة منها، بل على العكس تسبب فجوة في علاقتك بزوجك.



5- اهتمي بالتواصل الجسدي

بخلاف العلاقة الحميمة، فإن التواصل الجسدي المستمر بين الزوجين هو أحد طرق تعزيز العلاقة وتعميق الروابط الزوجية.

احرصي على لمس زوجك، الجلوس بالقرب منه، العناق، التقبيل، الهمس في أذنه بكلمات رومانسية، كل هذه طرق للتواصل الحميم التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت، ولكن لها مفعول السحر على الزواج بأكمله.

