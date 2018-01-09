5 نصائح حول كيفية تنسيق التنورة في الشتاء (صور)

تعد التنانير موضة رائجة في موسم شتاء 2018،

تعد التنانير موضة رائجة في موسم شتاء 2018، لكن المشكلة التي تواجه معظم السيدات هي في كيفية تنسيق التنانير مع إطلالاتهن، لا تخافي من اختيار التنورة في الشتاء إليك طرق تنسيق التنورة في فصل الشتاء لإطلالة أنيقة وجذابة:

1-الجاكيت الجلد يتناسب مع جميع أطوال التنانير، لذلك لا تترددي في اعتماده مع تنورتك مهما كانت خامتها، وكوني على يقين أنه سيجعل إطلالتك أكثر أناقة وشباب.

2-التنورة القصيرة سواء كانت سادة أو منقوشة، يليق بها الجاكيتات الطويلة والقصيرة والبليزر، والبلوزات والقمصان، لكن احرصي أن تختاري التنانير المستقيمة إذا كنتِ ممتلئة، واختاري تلك المنفوشة في حال كنتِ نحيفة حتى تعطي جسدك بعض الامتلاء.

3-في حال أردتِ ارتداء تنورة طويلة، اختاري معها ما تريدين من بلوزات وجاكيتات قصيرة، ولا تحاولي أن ترتدي معها جاكيت طويل نهائياً، فلن تبدو جميلة حينها.

4-اختاري التنانير ذات النقوش الناعمة والصغيرة إذا كنتِ ممتلئة، أما إذا كنتِ نحيفة فاختاري تلك ذات النقوش الكبيرة.

5-إذا كنتِ قصيرة القامة اختاري تنورة الميدي بطول تحت الركبة، وإذا كانت قامتك طويلة فاعتمدي تلك التي تصل فوق الركبة، وبإمكانكِ أن ترتدي معها البلوزات أو الجاكيتات القصيرة، أو الجاكيتات التي تكون بنفس طولها، وابتعدي تماماً عن الجاكيتات الطويلة معها.

6-الجزم الطويلة تتناسب أكثر مع التنانير القصيرة، وهناك قاعدة أنه كلما زاد طول التنورة يفضل أن يكون الحذاء أقصر، فلا تتجاهلي ذلك حتى تحصلي على الإطلالة التي ترغبين بها.

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