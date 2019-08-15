نصائح لتحسين ديكور المنزل بصوف الخروف

عادةً ما يشغل بال الأسرة بعد ذبح الأضحية هو طريقة التخلص من "فروة الخروف"، فمنهم من يلجأ لرميها في القمامة أو إعطائها للجزار مجاناً؛ في حين أن يمكن الاستفادة منها ماديًا عن طريق بيعها أو تجديد ديكور المنزل بها بخطوات بسيطة لإعطاء لمسات عصرية ممزوجة بالأناقة.

أولاً: تنظيف وتحضير "فروة الخروف" لتوظيفه

-في البداية عليك التأكد من تنظيف الجزء الداخلي للفراء من بقايا اللحم وأنسجة الجلد والدهون باستخدام سكين حاد، و بدون استخدام الماء، ثم عليك بتُثبتها قطعة الجلد بدقة من جهات الأرجل الأربعة باستخدام مسامير رفيعة، على حائط مستقيم أو 4 قوائم خشبية مُشكلة على هيئة مُربع تتناسب أضلاعه مع حجم جلد الذبيحة مع الحرص على بقائها مشدودة غير مرتخية لتجنب الانكماش.

ثم ضع طبقة سخية من الملح على الجزء الداخلي من فراء الخروف، واتركه في مكان جيد التهوية وأسفل أشعة الشمس حتى يجف وتبدأ رائحته الكريهة في الزوال، مع الحرص على تغير طبقات الملح بصورة دورية، وكلما اعترتها الرطوبة، على أن لا يقل ذلك عن 4 أيام.

زيل الطبقة الأخيرة من الملح المطهر عن الجانب الداخلي للفراء بحجر صلد، ويتم حكه جيدًا لإزالة بقايا الجلد المهترئ وأي أوساخ عالقة، هكذا يكون جاهز لتوظيفه في ديكور المنزل.

ثانياً: إدخال "فروة الخروف" في ديكور المنزل

- بين باج Bean bag

يمكنك استخدام "الفرو" في تغليف البين باج بشكل مميز وعصري، عن طريق تغطيته وتثبيته جيدًا بغراء.

-كساء الكنبة

يمكنك تغطية أجزاء الكنبة أو كراسي الصالون المُودرن به، وتنسيقه مع وسائد بشكل متناغم مع ألوانه.

-سجادة

يمكنكم الاستفادة منها كسجادة رائعة تضيف ملمساً خاصاً على ديكور المنزل سواء في غرف النوم أو في غرفة استقبال الضيوف.

-وسائد

يمكنك استخدام الفرو في "مخدات" السرير أو الصالون، عليك أولاً بأخذ مقاسات الوسائد، ثم استخدم الإبرة والخيط في تثبيتها على الوسائد، ويمكنك إضافة "سوستا" لها عند إحدى الجوانب.

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