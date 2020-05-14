كيفية صلاة التراويح في البيت



صلاة التراويح هي الصلاة التي تصلى جماعة في ليالي رمضان، والتراويح جمع ترويحة، سميت بذلك لأنهم كانوا أول ما اجتمعوا عليها يستريحون بين كل تسليمتين، كما قال الحافظ ابن حجر، وتعرف كذلك بقيام رمضان.

سمّيت التراويح بذلك؛ لأنّ المصلّين كانوا يستريحون فيها بعد كل أربع ركعات؛ لطول وقوفهم فيها، وقد ابتدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- بأدائها، وجعلها سنّةً للمسلمين من بعده، وبيّن فضلها؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)، فأداء صلاة التراويح، والتصديق بها، والاعتقاد بفضلها، يعدّ إخلاصاً لله -تعالى-، يوجب مغفرته وعفوه عن الذنوب التي اقترفها العبد، والغفران هنا مختصٌّ بالصغائر لا الكبائر.

وفي هذا المقال نقدم لكم كيفية صلاة التَّراويح في البيت:

1- وقت التراويح:

يبدأ وقت صلاة التراويح بعد أداء فرض صلاة العشاء، والأفضل أن تُصلّى بعد السّنّة، ولا يصحّ أدائها قبل صلاة العشاء؛ لأنها صلاةٌ مسنونةٌ تؤدّى بعد الصلاة المفروضة، ويستمرّ وقتها إلى طلوع الفجر، ولا تُقضى صلاة التراويح بعد انتهاء وقتها.

1- كيفية أداء صلاة التراويح:

تؤدّى صلاة التراويح ركعتين كأداء غيرها من الصلوات؛ فيستقبل المصلّي القبلة متوضّئاً، ويكبّر تكبيرة الإحرام، ويضع يده اليمنى على اليسرى أسفل صدره، ويقرأ دعاء الاستفتاح سرّاً، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، ثم يركع مكبّراً، ويقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً: "سمع الله لِمَن حمِده، ربّنا ولك الحمد"، ثم ينزل ساجداً، ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى"، ثم يرفع من السجود ويجلس، ويقول: "ربِّ اغفر لي"، ثم يسجد مرّةً ثانية، ويقول في سجوده كما قال فس السجدة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل فيها ما فعله في الركعة الأولى، فإذا انتهى من أداء الركعة الثانية يجلس ويقرأ التشهّد والصلاة الإبراهيمية، ثم يسلّم عن يمينه ويساره قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله"، ويفعل ذلك في كلّ ركعتين من صلاة التراويح.

3- عدد الركعات:

ذهب الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ صلاة التراويح عشرون ركعةً دون صلاة الوتر، وتُؤدّى الوتر ثلاث ركعات، وذهب الإمام مالك في رواية إلى أنها ستٌّ وثلاثون ركعةً غير صلاة الوتر،وتُصلّى ركعتين ركعتين؛ فيسلّم المصلّي بعد كل ركعتين؛ لأنّ التراويح تعدّ من صلاة الليل التي قال فيها الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)، ويجوز للمصلّي أن يستريح بالجلوس قليلاً بعد كل أربع ركعات من صلاة التراويح، وإن أراد ترك الجلوس، وذلك باتّفاق الفقهاء.

وقد ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم- صلّاها إحدى عشرة ركعة مع الوتر، فقد سأل أبو سلمة عائشة: (كيفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما كانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا)، لِذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد: عشرين ركعة، أو كمذهب مالك: ستاً وثلاثين، أو ثلاث عشرة، أو إحدى عشرة؛ فقد أحسن... لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره".

4- القراءة في الصلاة التراويح:

يسنّ للمصلّي أن يجهر بالقراءة في الصلاة التراويح؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة من بعده، ولاحرج على المصلي إن أسرّ في قراءته، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في مقدار القراءة في صلاة التراويح شيءٌ محدّد، وفضّل بعض أهل العلم للإمام أن يختم القرآن الكريم كاملاً في صلاة التراويح طيلة شهر رمضان؛ إن لم يكن في ذلك مشقّةً على المصلّين.

أفضلية صلاة التراويح في المسجد أو البيت

يجوز للرجل أن يؤدّي صلاة التراويح في بيته، وذهب الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ أدائها في جماعة في المسجد أفضل، وقال الحنفية: إن صلّى المسلم التراويح في بيته جماعةً فقد أحرز إحدى الفضيلتين؛ وهي الجماعة، وفاتته فضلية أدائها في المسجد، وذهب المالكية إلى أنّ صلاة التراويح لحافظ القرآن الكريم الماهر في تلاوته في بيته أفضل، ما لم يؤدّي ذلك إلى تعطّل صلاة الجماعة في المساجد في رمضان.

وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ الأفضل أن تؤدّى صلاة النافلة في البيت، ويُستثنى من ذلك صلاة التراويح؛ وذلك لأنّها من الصلوات التي يسنّ فيها الجماعة، وكل صلاة تُشرع لها الجماعة يكون أداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت، وأمّا صلاة النافلة التي لا يُشرع فيها الجماعة فإن أدائها في البيت أفضل.

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