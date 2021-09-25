كيفية علاج الطبقة الرقيقة تحت العين

الطبقة الرقيقة تحت العين موجودة لدى كل شخص تقريبًا، وهذا يعني أن الجلد في تلك المنطقة يميل إلى أن يكون حساسً وأكثر نحفًا مع وجود دهون أقل تحته.



ويميل هذا الجلد إلى أن يكون أكثر حساسية من الجلد الموجود على الأجزاء الأخرى من الوجه، وتظهر الشيخوخة والتعب والآثار الأخرى على هذه المنطقة أولًا، وقد تكون هذه التأثيرات أكثر وضوحًا لدى بعض الأشخاص، فمثلًا الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة قد تكون شعيراتهم الدموية الدقيقة والأوردة الموجودة تحت الطبقة الرقيقة تحت العين أكثر وضوحًا.

أسباب الطبقة الرقيقة تحت العين

الوراثة والشيخوخة ولون البشرة

مع التقدم في العمر، تشيخ البشرة أيضًا وتصح أكثر نحافة وجفافًا، وينتج الجسم كمية أقل من الكولاجين مع التقدم في العمر وهي المادة الموجودة في الأدمة وهي الطبقة الوسطى للبشرة التي تشكل معظم سماكة البشرة.

ويولد بعض الأشخاص ببشرة أكثر سمكًا من غيرهم بشكل طبيعي، وتشير بعض الأبحاث أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة هم من يكون لديهم بشرة أكثر سمكًا في الغالب.

قلة النوم

قد يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم إلى إحداث ضرر بمظهر البشرة، وقد تبدو الطبقة الرقيقة تحت العين بمظهر أسوأ عندما يكون الحرمان من النوم أحد العوامل، حيث قد يتم ملاحظة المزيد من الخطوط الدقيقة وعلامات التعب مثل الهالات السوداء.

أشعة الشمس

يمكن أن يسبب التعرض لأشعة الشمس شيخوخة مبكرة للبشرة، ونظرًا لأن الجلد أرق بالفعل تحت العين، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسرع من ظهور الطبقة الرقيقة تحت العين إلى جانب الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

التهاب الجلد

يمكن أن يتسبب الالتهاب الناجم عن عدد من الأسباب المختلفة مثل العدوى وردود الفعل التحسسية في تراكم السوائل حول العين، وهو ما يؤدي إلى ظهور الطبقة الرقيقة تحت العين بكل وضوح.

بعض الأدوية

غالبًا ما تستخدم الكورتيكوستيرويدات لعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، ولكن الستيرويدات الموضعية تشتهر بتسببها في ترقق الجلد من بين الآثار الجانبية الأخرى، وهذا السبب في أنه يوصى باستخدامها فقط على المدى القصير.

التدخين

من المعروف أن التدخين يساهم في شيخوخة الجلد المبكرة، وتشير الأبحاث إلى أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى تلف الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونتها، وبالتالي هذا يمكن أن يؤثر على مظهر البشرة وقد يسبب الطبقة الرقيقة تحت العين أيضًا.

كيفية علاج الطبقة الرقيقة تحت العين

العلاجات المنزلية

للحصول على نتائج مؤقتة، يمكن تجربة وضع كمادات باردة، هذا لن يجعل البشرة أكثر سمكًا، ولكن يمكن أن تحسن الكمادات مظهر البشرة، كما يمكن محاولة وضع أكياس شاي مبللة مثلجة على العينين المغلقتين، حيث تشير الأبحاث أن كلًا من الشاي الأخضر والأسود يحتويان على خصائص مضادة للالتهابات قد تحسن مظهر الجلد حول العينين.

الوخز الدقيق

في الوخز الدقيق، يتم لف إبر دقيقة للغاية على الجلد وقد تساعد في تحفيز نمو الإيلاستين والكولاجين، مما يساعد خلايا الجلد على إصلاح نفسها وتحسين مظهر الجلد.

الفيلر

حشوات الجلد، والمعروفة أيضًا باسم حشوات الأنسجة الرخوة مصممة لإضافة حجم في تلك الطبقة الرقيقة تحت العين، وتعتبر هذه الحشوات آمنة بشكل عام وقد تستمر لمدة عام تقريبًا، ولكن إذا كانت البشرة رقيقة جدًا فقد لا تكون هي الخيار المناسب.

الماكياج الخفي

هناك مجموعة من الماكياج الخافي للعيوب تحت العين، ويمكن استخدامها لإخفاء الهالات السوداء أو لتوفير دفعة ترطيب يمكن أن تساعد مؤقتًا في ترطيب الطبقة الرقيقة تحت العين وبالتالي تحسين المظهر بشكل عام.

التقشير بالليزر

تقشير الجلد بالليزر هي عملية يتم إجراؤها في العيادة ويتضمن استخدام الليزر للمساعدة في تحسين نسيج الجلد ومظهره، وبحسب تقرير سريري عام 2015، تم الإشارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا إعادة تسطيح ليزر ثاني أكسيد الكربون على البشرة كانوا سعداء للغاية لتحسن مظهر بشرتهم.

جراحة رفع العين

عملية شد الجفون المترهلة، وكذلك إزالة الترسبات الدهنية في الجفون والأكياس تحت العينين قد لا تجعل الطبقة الرقيقة تحت العين أكثر سمكًا، بل قد تقلل من بعض علامات الشيخوخة الموجودة حول العينين.

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