ينتج طفح اللبلاب السام عن رد فعل تحسسي تجاه اللبلاب السام، وهو نبات من ثلاث أوراق شائع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحدث الطفح الجلدي بسبب اليورشيول، وهو زيت لزج يوجد في عصار اللبلاب السام، وهذه المادة عديمة الرائحة وعديمة اللون في حال تعرضت لبشرتك فقد تصاب بطفح جلدي يسمى التهاب الجلد التماسي التحسسي.

وفي الولايات المتحدة، يعتبر طفح اللبلاب السام هو رد الفعل التحسسي الأكثر شيوعًا، حيث أن حوالي 85% من الناس يصابون بطفح جلدي عند ملامسة اليوروشيول.

وقد تشمل أعراض التعرض للبلاب السام ما يلي:

احمرار

بثور

تورم

حكة شديدة

وفي الواقع، بعض الناس يستخدمون خل التفاح لعلاج طفح اللبلاب السام، حيث يعتقد أن هذا العلاج المنزلي الشهير يجفف اليوروشيول، ويقال أن هذا يخفف الحكة ويسرع الشفاء.

ولا يوجد بحث علمي حول كيفية علاج خل التفاح لطفح اللبلاب السام، ومع ذلك فقد أبلغ الناس عن الراحة بعد استخدام خل التفاح.

كيفية علاج طفح اللبلاب السام بخل التفاح

موضعيًا

إحدى طرق علاج طفح اللبلاب السام هي استخدام خل التفاح موضعيًا على الطفح الجلدي، حيث أن قد يتسبب في شد أنسجة الجسم مما قد يساعد في تخفيف التهاب الجلد.

ولاستخدام خل التفاح موضعيًا انقع قطنة في ملعقة صغيرة من خل التفاح أو مزيج من خل التفاح والماء، ومن ثم ضع القطنة على الطفح الجلدي، وكرر ذلك ثلاث مرات إلى أربع مرات في اليوم، ووفقًا للتجارب السابقة ستقل الحكة بمجرد جفاف خل التفاح.

كمادات الخل

يشعر بعض الناس بالراحة عند استخدام كمادة الخل المبللة، ويقال أن هذه الطريقة تعمل على تهدئة الحكة والتورم، ولعمل كمادات خل التفاح اخلط كمية متساوية من خل التفاح والماء البارد، وانقع قطعة قماش نظيفة في الخليط، ومن ثم ضع الكمادة على الطفح الجلدي لمدة 15-30 دقيقة، وكرر ذلك عدة مرات في اليوم باستخدام قطعة قماش نظيفة في كل مرة.

رذاذ خل التفاح

يعتبر رذاذ خل التفاح مثاليًا إذا لم يكن هناك قطن أو قطعة قماش متوفرة لديك، ولعمل رذاذ خل التفاح اخلط مقادير متساوية من خل التفاح والماء، وصب الخليط في زجاجة رذاذ، وقم برش الخل على الطفح الجلدي عدة مرات في اليوم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

عادةً ما يختفي طفح اللبلاب السام من تلقاء نفسه في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وبعد الأسبوع الأول يجب أن يبدأ الطفح الجلدي في الجفاف والتلاشي، وفي حال واجهت الأعراض التالية فقم بزيارة الطبيب فورًا:

درجة حرارة عالية

صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

بثور

طفح جلدي يغطي مساحة كبيرة من الجسم

طفح جلدي على الوجه أو بالقرب من العينين والفم

طفح جلدي على منطقة الأعضاء التناسلية

وقد تشير هذه الأعراض إلى رد فعل تحسسي شديد أو عدوى جلدية، بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الطفح الجلدي على الوجه وباقي المناطق الكبيرة من الجسم إلى وصفة طبية مناسبة لعلاج الحالة.

لقوة جنسية مرعبة اشرب كوب من هذا العصير!

7 مشروبات غنية بالحديد