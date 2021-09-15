من الشائع وجود مستويات منخفضة من الحديد لهذا يلجأ البعض لتعويض ذلك من خلال شرب مشروبات غنية بالحديد، وفي الواقع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع نقص المغذيات شيوعًا في العالم، حيث أنه يصيب ما يصل إلى 11% من النساء في سن الإنجاب.

وفي حال كان لديك مستويات منخفضة من الحديد أو تم تشخيص إصابتك بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فقد يوصي أخصائي الرعاية الصحية بتناول المكملات الغذائية، وفي الحالات الأكثر خطورة قد يصف أيضًا حقن الحديد في الوريد، بالإضافة إلى أنه قد يطلب منك زيادة مدخولك الغذائي من الحديد، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال 7 مشروبات غنية بالحديد سنتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

مشروبات غنية بالحديد

الفلوراديكس

على الرغم من أنه ليس مشروبًا من الناحية الفنية، إلّا أنه مكمل غذائي سائل يعد اختيارًا جيدًا للأشخاص الذين لديهم مخازن مننخفضة من الحديد.

وهذا المكمل عبارة عن تركيبة نباتية تحتوي على مستخلصات مثل جذر الجزر، أوراق السبانخ، عشب البحر، ثمر الورد، أزهار الكركديه، بالإضافة إلى الحديد المضاف علىى شكل غلوكونات حديدية وفيتامينات ب.

يقترح أن يتناول البالغون حصة واحدة من فلوراديكس مرتين يوميًا، ومن المهم ملاحظة أنه مكمل غذائي وليس مشروبًا، لذلك من المهم الالتزام بأحجام الحصص الموصى بها.

عصير البرقوق

البرقوق أو البرقوق المجفف غني بشكل طبيعي بالحديد، وفي الواقع يوفر كوب واحد (256 مل) من عصير البرقوق 17% من الاحتياج اليومي للحديد، ولكن لا يجب الاعتماد على عصير البرقوق لوحده للحصول على الحديد خاصة إذا كان هناك حالة فقر دم.

منشط الحديد الخاص بأفيفا روم

أفيفا روم هي طبيبة متخصصة في الطب الوظيفي، وهذا النظام الذي اقترحته هو نظام طبي يركز على معالجة السبب الجذري للحالة الصحية، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم مخزون منخفض من الحديد أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، توصي روم بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الدواجن واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والسبانخ وأيضًا تناول المكملات عند الضرورة.

العصير الأخضر

الخضار بما في ذلك السبانخ، الشمندر الأخضر، السلق، خضار اللفت، كلها من ضمن أفضل المصادر للحديد التي يمكن تناولها، وعلى هذا النحو يمكن أن يساعدك صنع العصير الأخضر في المنزل على تلبية احتياجاتك اليومية من الحديد.

يمكن أيضًا إضافة مكونات أخرى غنية بالحديد لهذا العصير مثل البقدونس، ويمكن أيضًا تجربة إضافة فواكه غنية بفيتامين سي مثل الليمون والجريب فروت والبرتقال لتحسين امتصاص الحديد غير الهيم.

مخفوق بروتين البازلاء

مسحوق بروتين البازلاء يحتوي على حديد أكثر من مساحيق البروتين الأخرى، حيث تحتوي حصة (20 جرام) من بروتين البازلاء الأصفر العضوي المعزول على 30% من الاحتياج اليومي للحديد.

وبروتين البازلاء متعدد الاستخدامات ويمكن الاستمتاع به في المخفوقات والعصائر، وللحصول على كمية إضافية من الحديد، استخدمه في المشروبات جنبًا إلى جنب مع المكونات الأخرى التي توفر الحديد.

الكاكاو والكبد البقري

تعد منتجات الكاكاو مصادر ممتازة للمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والفوسفور، وأيضًا هي غنية بالحديد، فعلى سبيل المثال 20 جرام من مسحوق الكاكاو تحتوي على 16% من الاحتياج اليومي للحديد.

أيضًا كبد البقر يعد من أغنى المصادر الطبيعية للحديد، ولكن معظم الناس لا يحبون مذاقه، لذلك يمكن بكل سهولة إضافة مسحوق كبد البقر إلى وصفات مثل العصائر لتعزيز محتواها من الحديد وفي نفس الوقت إخفاء طعم الكبد البقري.

عصير السبانخ والكاجو والتوت

أنسب طريقة للجمع بين مصادر الحديد المتعددة هي أن تحصل على مشروبات غنية بالحديد، ويعتبر عصير السبانخ والكاجو والتوت وجوز الهند طريقة لذيذة لزيادة تناول الحديد يوميًا، وهذه الأطعمة كلها مصادر جيدة للحديد غير الهيم.

وتوفر زبدة الكاجو 11% من الاحتياج اليومي للحديد لكل 2 ملعقة كبيرة (32 جرام) بفضل قوامها الكريمي، لذلك فهي إضافة مثالية للعصائر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي.

أيضًا يحتوي التوت المجمد على 6% من الاحتياج اليومي للحديد لكل كوب (140 جرام)، بينما يحتوي كوب واحد (85 جرام) من السبانخ الطازج على 15% من الاحتياج اليومي للحديد.

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