كيفية عمل كيكة إسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة

هناك عدة طرق لطريقة عمل الكيكة في المنزل ولكن أسهلها هي الكيكة الإسفنجية.. إليكِ عزيزتي طريقة عملها:
مقادير كيكة اسفنجية سريعة
- البيض : 4 حبات
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : نصف كوب
- حليب : نصف كوب
- لبن زبادي : ربع كوب
- طحين : 2 كوب
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- سكر : كوب
- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
طريقة تحضير كيكة اسفنجية سريعة
- اخفقي البيض مع الفانيلا لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه فاتحاً.
- أضيفي الزيت والسكر واخفقي لمدة 5 دقائق أخرى حتى يصبح المزيج هشاً.
- انخلي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.
- اخلطي اللبن الزبادي مع الحليب.
- اضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع مزيج الحليب لخليط البيض والزيت والسكر مع الاستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات.
- ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين وسخني الفرن على حرارة 180 درجة.
- صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.
- ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق.
- ضعي الكيك في طبق التقديم وقدميه دافئاً أو بارداً مع رشة سكر بودرة وفواكة طازجة حسب الرغبة.
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