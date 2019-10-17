كيفية عمل كيكة إسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة

هناك عدة طرق لطريقة عمل الكيكة في المنزل ولكن أسهلها هي الكيكة الإسفنجية.. إليكِ عزيزتي طريقة عملها:

مقادير كيكة اسفنجية سريعة

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- حليب : نصف كوب

- لبن زبادي : ربع كوب

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير كيكة اسفنجية سريعة

اخفقي البيض مع الفانيلا لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه فاتحاً. أضيفي الزيت والسكر واخفقي لمدة 5 دقائق أخرى حتى يصبح المزيج هشاً. انخلي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء. اخلطي اللبن الزبادي مع الحليب. اضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع مزيج الحليب لخليط البيض والزيت والسكر مع الاستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين وسخني الفرن على حرارة 180 درجة. صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق. ضعي الكيك في طبق التقديم وقدميه دافئاً أو بارداً مع رشة سكر بودرة وفواكة طازجة حسب الرغبة.

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