الخبز هو الغذاء الرئيسي ومن أكثر المواد الغذائية استهلاكاً، وله عدة أشكال وأنواع حيث تتفنن المطابخ الشرقية والغربية في ابتكارها، يقدّم الخبز إلى جانب الكثير من الوصفات الرئيسية كاليخني أو الإيدام،الملوخية ومختلف أنواع المشاوي، وبعض السلطات، كما يعد في وجبات الإفطار والعشاء.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الخبز العربي في البيت:

المكوّنات:

- كيلوغرام من الدقيق.

- ملعقتان كبيرتان خميرة.

- ملعقة كبيرة سكر.

- رشة صغيرة من الملح.

- كمية من الماء الدافئ للعجن حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

- أولاً نضع كلاً من الدقيق، والخميرة، والسكر، والملح في وعاء عميق.

- ثم نضيف الماء بشكلٍ تدريجي إلى المكونات مع ضرورة الدعك جيداً بواسطة اليدين حتى نحصل على عجينة متماسكة.

- ثم نغطي العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين.

- ثم نقسّم العجينة إلى كرات متوسّطة الحجم ونغطّي كلّ كرة بكمية قليلة من الدقيق.

- ثم نترك الكرات لمدّة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة.

- ثم نسخن الفرن إلى درجة حرارة مرتفعة.

- نمد العجينة على سطح صلب ونضعها داخل صينية مخصّصة إلى الفرن.

- ثم ندخل الصينية إلى الفرن وتحديداً على الرف الأوسط ونتركها لمدّة لا تقلّ عن خمس دقائق.

- وأخيراً نخرج الخبز من الفرن ونقدمه مع الطعمية، والفلافل، والفول، وصحتين وعافية:

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