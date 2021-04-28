كيفية غسل الجنابة في رمضان ؟ ما حُكم تأخير غُسل الجَنابة في رمضان؟ هل هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟ كيفية غسل الجنابة للمرأة؟ ما هي طريقة الغسل من الجنابة بدون ماء؟

لا حرج على المسلم أن يغتسل في شهر رمضان وهو صائم، بل إنّ الاغتسال يكون متعيناً عليه أي واجباً وذلك في حالة أن يصبح المسلم جنباً فعليه أن يغتسل عند الصلاة، وكذلك الحال مع المرأة التي ينقطع عنها الحيض وتريد أن تصوم، فيجب عليها الاغتسال قبل طلوع الفجر.

كيفية غسل الجنابة في رمضان

غُسل الجَنابة الكامل: ويتحقّق بعَقْد النيّة على الطهارة من الجَنابة، ثمّ التسمية، وغَسْل اليديَن ثلاث مرّاتٍ، وغَسْل الفَرْج وتطهيره ممّا عَلِق به، ثمّ الوضوء وضوءاً كاملاً، ثمّ البدء بالغُسل بغَسل الرأس ثلاث مرّاتٍ، مع الحرص على وصول الماء إلى أصول الشَّعر، وتخليله بالماء، ثمّ تعميم الماء على جميع الجسم، بدءاً بالشقّ الأيمن ثمّ الأيسر، والحرص على تدليك الجسد، وإزالة ما عَلِقَ به من أوساخٍ.

كيفية غسل الجنابة في رمضان المجزئ: ويكون بالنيّة والعزم في القلب على الطهارة، ثمّ تعميم كامل الجسد بالماء مرّةً واحدةً.

حُكم تأخير غُسل الجَنابة في رمضان

وأجابت الإفتاء المصرية، بأن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم. ... وانتهت الإفتاء المصرية إلى أن تأخير غسل الجنابة أو الحيض حتى طلوع الفجر لا يبطل الصوم، ولكن يجب عدم تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة؛ فتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر حرام شرعا.

طريقة الاغتسال من الجنابة في رمضان

أـ كيفية غسل الجنابة في رمضان في صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.

ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي:

يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.

ومن اقتصر على الصفة الأولى: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل، وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة، وكذلك تطهر المرأة من الحيض والنفاس، والله أعلم.

كيفية غسل الجنابة للمرأة

ينوي في قلبه

يغسل كفيه ثلاث مرات

يغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها

يتوضأ وضوء الصلاة ولا يغسل قدميه

يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغسله ثلاث مرات

يغسل جميع بدنه مبتدئا بالجانب الأيمن ثم الأيسر مع ذلك ما استطاعه من بدنه ثم يغسل قدميه .

هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟

فيديو وتابع شلبى قائلا :"يجب أن نفرق بين الصلاة والصيام فالصلاة تحتاج إلى طهارة سواء اغتسال من حدث أكبر وهو الجنابة او تطهر من حدث أصغر، أما الصيام فطالما أن الجنابة وقعت قبل الفجر فالصيام جائز لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام".

طريقة الغسل من الجنابة بدون ماء

بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية غسل الجنابة في رمضان عند عدم وجود الماء، وأنها تكون من خلال التيمم، وأما كيفية التيمم للغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فهي نفس كيفية التيمم للوضوء حيث يضرب المسلم التراب بيديه فيمسح بها وجهه وكفيه، ويكون المسح على الوجه من أطراف الأصابع، ويمسح بيديه كفيه ظاهراً وباطناً، كما يجوز له أن يضرب التراب بيديه ضربتان، ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، والأفضل هو الالتزام بالكيفية التي جاءت عن النبي الكريم وهي الضرب مرة واحدة للوجه والكفين، ففي السنة قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك).