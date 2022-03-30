فضل شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بألف خير فهذا الشهر يعتبر شهر مميز، شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)، وقال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر..) وقال سبحانه: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة).

إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لأجل رمضان، فإذا جاء رمضان نادت الجنة " اللهم اجعلني من عبادك في هذا الشهر سكاناً" فمن صان نفسه كتب الله له قصر في الجنة، لو أن الدنيا جمعت فجعلت فيه لم تكن إلا كمربط عنز.

فضل شهر رمضان أحاديث

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له» (رواه البخاري ومسلم).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» (رواه البخاري ومسلم).

عن عمَّار بن ياسر قال: "من صام يوم الذي يُشك فيه، فقد عصى أبا القاسم محمدًا صلى الله عليه وسلم" (رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» (رواه مسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة» (رواه الترمذي وصححه الألباني).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» (رواه النسائي وصححه الألباني).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» (رواه البخاري ومسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (رواه البخاري ومسلم)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (رواه البخاري ومسلم).

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلى في المسجد ذات ليلة في رمضان فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم»" (رواه البخاري ومسلم).

فوائد شهر رمضان

محبة العبد لله وتطبيق ركن من أركان عبادته.

الحرص على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

تقوية إرادة المسلم على فعل الطاعات وترك المعاصي

مغفرة الذنوب المستقبلية من الصغائر

تأكيد عظمة الدين الإسلامي وانتظام الأمة الإسلامية

فوائد شهر رمضان الصحية

ترك التدخين

تحسين صحة الدماغ وبالتالي تحسين أدائه وتقليل خطر الإصابة بالألزهايمر.

التحكم في الشهية

الحصول على العناصر الغذائية الضرورية

تحسين عملية التمثيل الغذائي

طرد السموم من الجسم

انخفاض الكوليسترول في الدم

انخفاض مستويات التوتر والاكتئاب

تخفيف الوزن

دعاء دخول رمضان

دعاء قدوم شهر رمضان الكريم