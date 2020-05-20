من معاني ليلة القدر إن قدر الإنسان بيترفع بعفو ربنا.. فيتنقل الإنسان العاصي للولي القريب من ربنا سبحانه وتعالى.

ميز الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك من بين الشهور، وميز من بين أيام شهر رمضان العشر الأواخر ولياليهن، وميَّز من بين تلك اللّيالي ليلة القدر، فهي خيرٌ من خيرٍ من خير، ولذلك تُعتبر ليلة القدر أهمّ ليلة في شهر رمضان المبارك، وقد جعلها الله غير معروفة ومبهمة بالنّسبة للمسلمين؛ حتى يجتهدوا في العبادة كلّ ليلة من ليالي العشر الأواخر، كيف لا وقد جعل الله أجر قيامها بأجر ألف شهرٍ، أي ما يقارب أجر قيام ثلاثة وثمانين سنة وزيادة، قال تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

أسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم:

- أنّها تدل على عظمة الله تعالى في تدبير الكون، ويتجلّى ذلك من تقدير الأحداث التي سوف تحصل في تلك السنة.

- تسمية ليلة القدر مشتقة من القدر وهو نيل الشرف العظيم والمكانة العالية والمرتفعة، وهذا يدلّ على علوّ منزلة وقدر هذه الليلة مقارنة مع غيرها من الليالي.

- العبادة في هذه الليلة خير من أي عبادة في أي ليلة أخرى، فمن قام بأدائها إيماناً واحتساباً يغفر الله تعالى له جميع ذنوبه.

كيفية قيام ليلة القدر

ليس لِليلة القدر صلاةٌ مَخصوصةٌ، إنّما تُقام تلك اللّيلة بكلّ طاعةٍ مُستحبّةٍ، وأفضل تلك الطّاعات الصلّاة، وأفضل الصّلاة قيام اللّيل وصلاة التّراويح، ويُؤجَر المسلم على قيامها بغير صلاةٍ إن عجز عن ذلك أو كان عنده شيءٌ يمنعه من الصّلاة كعذرٍ شرعيٍ مثلاً للنّساء، أو عملٍ ليليٍّ للرّجال، أو غير ذلك، وبيان الصّلوات التي تُقام بها ليلة القدر كما يأتي:

قيام اللّيل

القيام لُغةً: مصدر قَوَمَ، قام الشَّخْصُ: وقف ونَهَض، انتصب، وعكسُه قَعَد، كان قاعداً فقام، قام الأمرُ: ظهر واستقرَّ، وقام اللَّيل: صَلّى.

قيام اللّيل اصطلاحاً: الصّلاة تَطَوُّعاً والذِّكرُ ليلاً، وصلاة قيامُ اللّيل: هي ما يُصَلّى من النّوافل بعد صلاة العشاء قبلَ النَّوم وقيل: هو قَضاءُ اللّيل كلّه أو ساعةً منه بالصّلاة أو الدّعاء أو غير ذلك، فلا يُشترط أن يكون القيام طوال اللّيل أو أكثره، بل يصحّ إن كان لساعةٍ أو ساعتين أو حتّى لجزءٍ قليلٍ منه، ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أنّه يحصل بصلاة العشاء جماعةً، والعزم على صلاة الصّبح جماعةً، لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصُّبحَ في جَماعة فكأنَّما صَلّى الليل كُلَّه). وقيل: معنى القيام أن يكون مُشتغلاً مُعظم اللّيل بطاعةٍ، وقيل: ساعةٌ منه، يَقرأ القرآن، أو يُسبِّح، أو يذكر الله، أو يسمع الحديث.

كيفيّة صلاة قيام اللّيل

يُستحبُ أن تُبدأَ صلاة قيام اللّيل بركعتين خفيفتين ثم تُكمَّل الصّلاة ركعتين ركعتين لما ورد عن رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى، فإذا رأيتَ أنَّ الصبحَ يُدركُك فأَوتِرْ بواحدةٍ، فقيل لابنِ عمرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: أن تُسلِّمَ في كلِّ ركعتَينِ)، ولحديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: (لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - عليه الصّلاة والسّلام - اللَّيْلَةَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ (البيت من الشَعْر) فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - عليه الصّلاة والسّلام - رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ هُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً).

وبذلك تُصلّى صلاة القيام رَكعتين رَكعتين، ويجوز أن تُصلّى أربعاً أربعاً كالظّهر، ولكن الأفضل أن تُصلّى ركعتين ركعتين لفعله - عليه الصّلاة والسّلام- ذلك، أمّا عن هيئتها، فهي صلاة كغيرها من الصّلوات؛ تُفتَتَح بتكبيرة الإحرام، ثمّ دُعاء الاستفتاح، وقراءة سورة الفاتحة، وما تبع ذلك من ركوع وسجود، وعند الانتهاء من صلاة القيام يَختتمها بركعة وِتر.

صلاة التّراويح

تعريفها:

صلاة التّراويح مفردها ترويحة ومصدرها (رَوَحَ)، وصلاة التّراويح: صلاة تؤدَّى في رمضان بعد صلاة العشاء، يستريح المُصلّي فيها بين كلِّ ركعتين، لذلك سُمِّيت بالتّراويح. تُؤدّى صلاة التّراويح كصلاة قيام اللّيل ركعتين ركعتين؛ لقول رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- : (صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى، فإذا رأيتَ أنَّ الصبحَ يُدركُك فأَوتِرْ بواحدةٍ، فقيل لابنِ عمرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: أن تُسلِّمَ في كلِّ ركعتَينِ).

عدد ركعاتها:

ثبت أنَّ صلاةَ التّراويح عشرون ركعةً سوى الوتر، وقال المالكيّة: هي عشرون ركعةً دون الشَّفع والوتر. وروي عن ابن حبان (أنّ صلاة التراويح كانت في بداية الأمر إحدى عشرة ركعة، وكان الصّحابة يُطيلون في القراءة فثقل عليهم ذلك، فخفّفوا القراءة وزادوا في عدد الرّكعات؛ فكانوا يُصلّون عشرين ركعةً غير الشّفع والوتر بقراءة مُتوسّطة، ثم خفّفوا القراءة وجعلوا الرّكعات ستاً وثلاثين غير الشّفع والوتر، ومضى الأمر على ذلك).

قيام ليلة القدر بالذِّكر وقراءة القرآن من كان عاجزاً عن قيام ليلة القدر لعذرٍ أو انشغالٍ أو عملٍ وأراد أن يُقيمها بذكر الله وتحميده، وتسبيحه، والصَّلاة على رسوله، وقراءة القرآن، ومُذاكرة أحاديث المُصطفى - عليه الصّلاة والسّلام- فله ذلك، ويُحسب من الذّاكرين، ويُؤجر على قِيامه وذكره وقراءته، وينال أجر قيام ليلة القدر، وذلك لقوله عليه الصّلاة والسّلام: (مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)،قِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ، قال الحافظ: (وقيل: معناه أجزأتاه فيما تعلّق بالاعتقاد، لِما اشتملتا عليه من الإِيمان والأعمال إجمالاً)، ثم ذكر أقوالاً أخرى، قال: (ويجوز أن يُراد جميع ما تقدّم والله أعلم). وعن أبي مسعود قوله: (من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة).

كيف يمكن إحياء ليلة القدر؟

أعمال ليلة القدر

فضائل ليلة القدر