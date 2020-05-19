كيف يمكن إحياء ليلة القدر؟

ليلة القدر هي أحد الليالي العظيمة التي جعلها الله عز وجل كجائزة للمتقين ولمن أراد استغلالها للتقرب إلى الله عز وجل ففيها تتنزل الرحمة على العباد وتتنزل الملائكة إلى الأرض وهي الليلة الوحيدة التي يتنزل فيها جبريل عليه السلام إلى الأرض من بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه ليلة ذات عظم كبير وأجر كبير جداً فكما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم:" ليلة القدر خير من ألف شهر" إذ إنّ أجر قيامها يعدّ أفضل من عمل ألف شهر، وقد أتت هذه الأهمية العظيمة لهذه الليلة المباركة من الحدث المهم الذي حدث فيها إذ إنّ جبريل عليه السلام تنزل فيها للمرة الأولى على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ليتلو عليه الآيات الأولى من سورة العلق، وتقع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان إذ إنّ من أراد التأكد من أن نيال أجرها العظيم فمن الأحرص له أن يقوم العشر الأواخر من رمضان كلها لنيل هذ الشرف العظيم والأجر الكبير.

وفي ليلة القدر يمكن للمسلم القيام بالعديد من الأعمال التي تقربه من الله عز وجل وتساعده على نيل الأجر العظيم والغفران في هذه الليلة المباركة ولكن أول ما يمكن البدء به هو النية المخلصة لله عز وجل وحده وليس رياء للناس أو كنوع من العادات والتقاليد.

ومن المهم أن تكون نية العمل حتى لو صغر متوجهة بقلب خاشع مؤمن بالله وحده، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يتوجهون بنية صافية لله عز وجل وحده من أجل أن ينالوا أجر هذه الليلة العظيم وكانوا ينوعون بالأعمال فلا يلتزمون بعمل واحد فقط.

وإنّ من أفضل ما يمكن القيام به في هذه الليلة المباركة هو في البداية دعاء الله عز وجل على أن يبلغك هذه الليلة ويعينك على قيامها، ومن ثم يمكن للمرء القيام بقراءة القرآن في هذه الليلة المباركة فقراءة القرآن في أي وقت هي خير ولكنها مستحبة في رمضان وفي ليلة القدر على وجه التحديد، كما أنّه من الممكن قيام ليلة القدر في المنزل بعد التوجه لإداء الصلاة جماعة في المسجد والتوجه إلى الله عز وجل بالقيام والإكثار من السجود طوال الليل حتى أذان الفجر، والإكثار من الدعاء بطلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل والدعاء بما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

أعمال ليلة القدر

فضائل ليلة القدر