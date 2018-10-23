أعطي رجل العقرب جزءاً كبيراً من الاهتمام

رجل العقرب من تعتبر من الشخصيات الوفية والعاطفية والعنيدة والشجاعة والهادئة والموزنة والطموحة والمغامرة، ويسعى دائماً إلى البحث عن الحقيقة بإصرار دون تعب أو ملل والحصول على مكان أفضل.

ويمتاز أيضاً رجل العقرب بحفظه لأسرار الآخرين، ولا يحب الخيانة و فضح أسراره، ويفضل البقاء في الأماكن المظلمة والحسية، ويحب كل شيء يؤدي يظهر طاقته وقوته.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي المرأة نصائح في كيفية لفت انتباه رجل برج العقرب:

1- حاولي التعرف عليه أكثر عن طريق مشاركته في إدلاء رأيه ببعض المواضيع.

2- اطرحي بعض المواضيع الخاصة بك، وشاركيه مشاعرك وأسرارك وعبري له عن حبك له.

3- تحدثي معه بطريقة إيجابية دائماً لأنه شخص يحب التفاؤل.

4- أعطيه جزءاً كبيراً من الاهتمام.

5- وفري له أجواء المغامرة والحماسة، لأنها تعد أفضل هواياته.

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