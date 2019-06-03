كيفيّة أداء صلاة العيد صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر عبارة عن ركعتان، في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويقول الإمام بعد كلّ تكبيرة "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، تكون السبع تكبيرات قبل سورة الفاتحة ويقرأ بعد سورة الفاتحة سورة الأعلى أو سورة (ق) حسب السنّة جهراً، والركعة الثانية خمسة تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود، ويقال بعد كلّ تكبيرة مثل الركعة الأولى وبعد سورة الفاتحة، وحسب السنّة تقرأ سورة الغاشية أو سورة القمر، وتوجد خطبتان لصلاة عيد الفطر تكونان بعد الصلاة، وصلاة العيد سنّة مؤكّدة موعدها من طلوع الشمس إلى غروبها في عيد الفطر ويستطيع المسلم أن يؤديّها لوحده.

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