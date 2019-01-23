13 نصيحة للتخلص من الملل والروتين اليومي

يجب رسم صورة مستقبليّة تتمنى الوصول إليها

الملل هو عن شعور داخلي يصيب الإنسان عند عدم وجود ما يثير اهتمام الإنسان، حيث يشعر بأنّه معزول في مكان مغلق، ويعود سبب الوصول إلى هذه الحالة في كثير من الأحيان نتيجة الحياة الروتينيّة اليوميّة، والمرور بأوقات مملة.

عزيزي القارىء عليك أن تزيد دافعيتك أكثر وتقرر من داخلك أنّك تريد أن تدخل على حياتك نوع من التغير والاستمتاع، وفعل ما تحب رغم انشغالك بالأعمال، بالدراسة، بالعناية بأطفالك، ويحدث هذا من خلال التنظيم الجيد لأعمالك وتحديد وقت ترتاح من الأعباء وتجدد نشاطك وتستعيد حيويتك، وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح للقضاء على الملل والروتين:

1- تحديد هدف واضح للإنسان في الحياة، ورسم صورة مستقبليّة يتمنى الوصول إليها.

2- البحث عن السبب الرئيسي وراء الشعور بالملل، وخلق أفكار إبداعيّة لتأديته بطرق مختلفة عن العادة، من خلال إضافة الأشياء الجديدة إليه، فمثلا العمل المنزلي التي تقوم به السيدة بشكل يومي قد يسبب لها الضجر والملل، وللتخلص من هذا الشعور من الممكن أن تستغل فترة العمل هذه بالاستماع إلى البرامج المسليّة والهادفة، أو تأدية الأعمال اليوميّة بشكل حركي بهدف الحفاظ على لياقة الجسم والاستمتاع بالوقت، وفي حال كان الملل بسبب عدم وجود شيء يفعله الشخص فيمكنه ممارسة التمارين الرياضيّة، أو التحدث مع صديق مقرب.

3- الانخراط في الحياة الاجتماعيّة قدر الإمكان، وزيارة الأهل والأصدقاء والحرص على مجالسة الكبار في السن بهدف التعلم من خبرتهم في الحياة والاستفادة من حكمتهم.

4- ترفيه النفس بالأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى كالخروج، والتنزه قليلاً، والسفر، والتحضير لرحلة مع الأصدقاء.

5- استغلال الوقت من خلال تقسيمه على نشاطات الحياة والعمل بالشكل الصحيح.

6- تأمل الكون وفي عظيم ما أبدع الله سبحانه وتعالى.

7- التحكم في الأفكار التي ترد إلى الذهن، واستبدال الأفكار السلبيّة بأفكار إيجابية تفيد الإنسان وتنفعه في تطوير حياته.

8- التحرك للتغلب على الكسل والخمول.

9- تغذية العقل من خلال القراءة في المواضيع المختلفة، ومشاهدة البرامج الوثائقيّة العلميّة التي تشعل فضول الإنسان، والحرص على التثقف في مختلف المواضيع.

10- تعلّم المهارات المختلفة مثل التصوير، والرسم، والحياكة، والأعمال اليدويّة والفنيّة المختلفة.

11- تجنّب الجلوس مع الأشخاص السلبيين والمتشائمين.

12- تعلّم تحضير أطباق جديدة وصحيّة. تصفح المواضيع والمقالات على الإنترنت في مختلف المجالات.

13- ترتيب المنزل والحاجيات الأشياء الخاصة بالفرد مثل ترتيب المكتب، والخزائن، والملابس، وترتيب المطبخ.

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