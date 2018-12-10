كيفيّة المحافظة على مستوى ضغط الدَّم

يرتفع ضغط الدم بشكل طبيعيّ عند بذل مجهود

يرتفع ضغط الدم بشكل طبيعيّ عند بذل مجهود؛ كصعود الدرج، أو ممارسة التمارين الرياضيّة، أو تناول أطعمة مالحة، أو شرب القهوة، لذلك يتوجّب قبل الحُكم على ارتفاع الضغط أو انخفاضه قياسُه عدّة مرات خلال اليوم، ولمدة أسبوع في أوقات الراحة؛ لمعرفة إذا كان هناك خللٌ في معدّل الضغط الطبيعيّ أم لا.

وللمحافظة على مستوى ضغط الدَّم في حدود المستويات الطَبيعيّة والتي تتناسب مع العمر؛ يمكن حسابها بتطبيق المعادلة التَّالية: ضغط الدَّم الطّبيعي= عمر الإنسان + 100؛ فالشَّخص الذي عمره خمسون عامًا فإنّ ضغط الدَّم الطّبيعي لديه = 50 + 100؛ أي 150مم زئبقي.

وفي هذا المقال نقدم لكم طرق للمحافظة على مستوى ضغط الدَّم:

1- الكشف الدَّوري في مواعيد محددة فهذا يُسهل الاكتشاف المبكر للمرض وبالتّالي المسارعة في علاجه.

2- إزالة الضغوط الفكريّة والنَّفسيّة ومحاولة الاسترخاء.

3- التَّعود على تناول الغذاء الصِّحيّ المشتمل على جميع العناصر الغذائيّة.

4- محاولة إنقاص الوزن وتقليل معدل الكولسترول في الدَّم من خلال تقليل تناول اللُّحوم والزُّبدة وصفار البيض والجبن والحليب الكامل الدَّسم.

5- الامتناع عن التَّدخين؛ لما له من أثرٍ سلبيّ على الصحّة.

6- اتّباع النَّصائح والإرشادات الطِّبيّة بحرص وانتظام.

7- اتّباع نظام رياضيّ حسب التعليمات الطِّبيّة والتي تتوافق وحالة المريض الصِحيّة.

8- تناول الأطعمة الغنيّة بالبوتاسيوم كالموز، والتقليل من تناول الأطعمة المالحة كالمكسرات والمخللات والفسيخ.

9- مراقبة مستوى ضغط الدَّم في المنزل؛ للاطمئنان على الصِّحة باستخدام الأجهزة المُخصّصة لذلك.

10- الانتظام على استخدام العقاقير الدَّوائيّة المُخصّصة للحفاظ على مستوى ضغط الدَّم في حالة الإصابة.

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