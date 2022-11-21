كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة قصوى

غالبية نساء العالم تطرح السؤال نفسه دائماً "كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة؟" ويعود ذلك نتيجة الألم الشديد الذي يصيبها في تلك الفترة لأنَّ آلام الدورة الشهرية ليست آلام عابرة وبسيطة بل هي آلام دورية وشديدة لا يمكن تحملها نتيجة التقلصات التي تحدث للمرأة وغيرها من الأمور التي تضعف جسدها، وفي هذا المقال سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع بكل تفاصيله.

كيف تنتج الآلام عن الدورة الشهرية؟

يكون ذلك خلال فترة الحيض أو الطمث، حيث أنَّ بطانة الرحم الداخلية تنتج هرموناً يدعى بروستاغلاندين، وهذا الهرمون يجعل الرحم ينقبض على نفسه ليصاحبه بذلك آلام شديدة لا تحتمل في غالب الأحيان، فالمعاناة الكبرى عند المرأة في هذه الفترة هي التشنجات الحادة التي تحصل.

ما هي أنواع عسر الطمث؟

يوجد هنالك نوعان لعسر الطمث عند النساء، ولكل نوع ألم خاص به فلا يمكن المقارنة بينهما، ويكون ذلك حسب طبيعة جسم المرأة ومدى قدرتها على تحمل الألم، وقد صنّف الأطباء هذه الأنواع وفق ما يأتي:

عسر الطمث الأولي: وهو مصطلح شائع الاستعمال يستخدم لوصف الآلام التي تصاحب الطمث دون وجود أي أعراض جسدية متداولة، فيكون الألم هرموني داخلي.

وهو مصطلح شائع الاستعمال يستخدم لوصف الآلام التي تصاحب الطمث دون وجود أي أعراض جسدية متداولة، فيكون الألم هرموني داخلي. عسر الطمث الثانوي: وهو مصطلح يتم استخدامه لوصف آلام الدورة الشهرية التي ينتج بسببها اضطرابات جسدية معينة مع وجود اضطرابات داخلية، بمعنى آخر يكون الألم من الداخل والخارج.

ما هي أعراض آلام الدورة الشهرية؟

إنَّ أعراض الدورة الشهرية كثيرة جداً تختلف باختلاف هرمونات المرأة وحالتها النفسية والجسدية، فمرة تكون شديدة الألم ومرةً لا، وتارةً تظهر الأعراض نفسها وتارةً أخرى غيرها، ومن أهم الأعراض التي تنتج عن آلام الدورة الشهرية اخترنا لكم ما يأتي:

وجود حمى عالية سواء أكانت داخلية أم خارجية.

كثرة الغثيان والقيء.

مصاحبة الإفرازات المهبلية للدم.

وجود ألم في الظهر وعلى وجه الخصوص أسفل الظهر.

وجود ألم في البطن والقدمين.

عوامل آلام الدورة الشهرية

يوجد هنالك أسباب عدة لآلام الدورة الشهرية وخاصة للفتيات المراهقات التي لازلنَّ في بداية طريقهنَّ الطويل مع الطمث، ومن أهم الاضطرابات والمشكلات الصحية التي تصيبهنَّ قد اخترنا لكنَّ ما يأتي:

إنَّ آلية الدورة الشهرية ببساطة هي عدم تلقيح البيوضة الأنثوية مما يسبب انفجار داخل الرحم يؤدي إلى نزيف يدعى الطمث، وهذه العملية بحد ذاتها تجلب الألم.

كما أنه يوجد الكثير من الخلايا التي تتصرف تماماً مثل خلايا بطانة الرحم الموزعة داخل أجزاء تجويف البطن، وهذه الخلايا تتطور إلى أن تصبح نسيج عضلي أو ما يُعرف غشاء مخاطي للرحم يتم عن طريقه اختراق الألياف العضلية الرحمية، وتعد هذه العملية هي التي تشكّل ألماً في الأيام الأولى من الطمث.

قد تسبب الأمراض التي تصيب الرحم أيضاً آلاماً بليغة، مثل الالتهابات في منطقة الحوض، أو هنالك بعض الالتهابات تصيب جدار الرحم، نتيجة اتساع فتحة الرحم أثناء فترة الطمث، كما أنَّ حدوث أورام سرطانية سواء أكانت خبيثة أم حميدة في منطقة الرحم يسبب آلام مضاعفة.

يعد استعمال اللولب الرحمي من الأمور التي تزيد من حدية الألم أثناء الدورة الشهرية، والتي تستخدمه المرأة المتزوجة كي تمنع الحمل، مما يجعلها تواجه صعوبة وعلى وجه الخصوص في الأشهر الأولى.

ظهور مشكلات رحمية أثناء فترة الحمل.

قد يكون هنالك بعض التشوهات الخلقية في الرحم مثل: ضيق الجزء السفلي من الرحم أو تعرّض الفتاة لأي حادث مؤلم كاختراق شيء حاد للرحم مما شوّهه من الداخل.

يوجد أيضاً مشكلات أخرى تتعرض لها الفتاة أو المرأة مثل زيادة الوزن، الصداع الدائم نتيجة الشقيقة أو أي مرض عصبي فضلاً عن ذلك التوتر النفسي المستمر، وغيرها العديد من المشكلات التي تساعد على تنشيط الآلام خلال فترة الدورة الشهرية.

العلاج المنزلي للتخلص من آلام الدورة الشهرية

إنَّ طرق التخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة متعددة وتنقسم لمجموعة أنواع، كل نوع يساعد بطريقته على التخلص من الألم الدوري فمثلاً يمكن معالجته من خلال المنزل عندما تتبع الفتاة أو السيدة الطرق الآتية:

وضع وسادة دافئة

إنَّ الكمادات الساخنة أو الوسائد الساخنة تعتبر الطريقة المثلى لتخفيف ألم التقلصات والتشنجات التي تتعرض إليها النساء أثناء الدورة الشهرية، وهي طريقة فعّالة جداً وإن لم يتم تواجدها يكفي وضع قارورة مياه دافئة، أو منشفة تعمّها المياه الدافئة، أي شيء دافئ سيفي بالغرض ويخفف الألم.

ممارسة الرياضة باستمرار

حقيقة من الصعب جداً أن تمارس أغلب الفتيات الرياضة أثناء فترة الطمث، حيث أنها تصاب بحالة خمول وكسل رهيبة، لكن على الأقل يمكن القيام ببعض التمرينات الرياضية البسيطة وأنتنَّ تجلسنَّ على الأريكة، كحركة الفراشة، تمطيط عضلات الجسم، تدليك برفق المناطق المتشنجة، فضلاً عن ذلك رياضة اليوغا ضرورية جداً لأجل الإجابة عن سؤالك كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة، فهذه الرياضة تحديداً تساعد على الاسترخاء.

نظام غذائي صحي

من المهم جداً اتّباع نظام غذائي معين يكون صحي أثناء فترة الدورة الشهرية، لأن جسم الأنثى يكون حساس جداً في هذه الفترة وأي نوع من الطعام قد يعرّضها لحساسية أو مضاعفات أخرى كالغثيان، ومن الضروري الابتعاد عن النشويات والأطعمة التي تسبب انتفاخاً في البطن أو مشروبات تحتوي على نسبة عالية من الكافئين كالقهوة، واستبدالهم بأطعمة مكوّنة من الخضراوات الطازجة والمشروبات العشبية الصحية.

المحافظة على درجة حرارة الجسم

إنَّ سؤالك سيدتي كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة يحمل الكثير من الإجابات وخاصة من ناحية العلاج المنزلي، ففي بعض الحالات تنخفض درجة حرارة جسم الأنثى حال حدوث الطمث، لذلك يجب عليها تدفئة نفسها جيداً خاصة في فصل الشتاء، وهنالك حالات أخرى تكون معاكسة وعلى وجه الخصوص في فصل الصيف، المهم أياً كانت الحالة على الفتاة أن تحافظ قدر المستطاع على حرارة معتدلة لجسمها.

العلاج العشبي للتخلص من آلام الدورة الشهرية

يمكننا أيضاً الإجابة عن سؤالك كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة، وذلك عن طريق الإكثار من شرب الأعشاب الطبيعية، وحقيقة هذه الطريقة مثالية وصحية لأنها لا تساعد فقط على تخفيف الألم بل تقوم بتطهير الرحم وتفيد الجسم لدرجة كبيرة، ومن أهم هذه الأعشاب ما يأتي:

الزيوت الطبيعية: أي نوع من الزيوت الطبيعية تفيد حالات التشنج، سواء زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت الجوز وغيرها، يمكن الاستفادة منهم عن طريقة تدليك المنطقة المتشنجة برفق وعناية بحركات دائرية، فالزيوت تحتوي على مضادات التهاب وأكسدة، وتقومين بهذا الفعل على نحو خمس لعشرة دقائق.

أي نوع من الزيوت الطبيعية تفيد حالات التشنج، سواء زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت الجوز وغيرها، يمكن الاستفادة منهم عن طريقة تدليك المنطقة المتشنجة برفق وعناية بحركات دائرية، فالزيوت تحتوي على مضادات التهاب وأكسدة، وتقومين بهذا الفعل على نحو خمس لعشرة دقائق. منقوع الحلبة: إنَّ نبتة الحلبة تعود على الجسم بفوائد صحية كثيرة، وذلك عن طريق نقع بذورها لمدة ربع ساعة تقريباً أو أكثر بقليل، ومن بعدها تقومين بشربها.

إنَّ نبتة الحلبة تعود على الجسم بفوائد صحية كثيرة، وذلك عن طريق نقع بذورها لمدة ربع ساعة تقريباً أو أكثر بقليل، ومن بعدها تقومين بشربها. الشاي بأنواعه: أي نوع من الشاي يساعد على تخفيف ألم التشنجات وخاصة إن قمتِ بذّرِّ القليل من الفلفل الأسود فوقه قبل الشرب، لأنه يعمل على تطهير الرحم وتخفيف هيجان تقلصاته.

أي نوع من الشاي يساعد على تخفيف ألم التشنجات وخاصة إن قمتِ بذّرِّ القليل من الفلفل الأسود فوقه قبل الشرب، لأنه يعمل على تطهير الرحم وتخفيف هيجان تقلصاته. الكمون: إنَّ شرب الكمون المطحون أو تناول حبوبه خير ما يمكن الاستفادة منه للإجابة عن سؤالك كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة، فهو يقلل اضطرابات الجهاز الهضمي ويساعد على تهدئة أعصابك.

إنَّ شرب الكمون المطحون أو تناول حبوبه خير ما يمكن الاستفادة منه للإجابة عن سؤالك كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة، فهو يقلل اضطرابات الجهاز الهضمي ويساعد على تهدئة أعصابك. الأعشاب المختلفة: هنالك الكثير من الأعشاب التي يمكنك شربها كالزهورات واليانسون والبابونج والنعناع وغيرها من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تخفيف آلام الطمث.

العلاج الدوائي للتخلص من آلام الدورة الشهرية

هنالك الكثير من النساء التي تسأل كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة ولكنها لا ينفع معها لا العلاجات المنزلية ولا العشبية، ولهذا سنقدّم إليكم طريقة التخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة قصوى ألا وهي الأدوية الطبية، ومن أهمها ما يأتي:

أقراص مسكنة: يوجد هنالك أقراص دوائية مسكنة تختلف أشكالها ومفعولها، مثل الأسبرين، الإيبوبروفين، الباراسيتامول وغيرها من الأدوية المسكنة.

يوجد هنالك أقراص دوائية مسكنة تختلف أشكالها ومفعولها، مثل الأسبرين، الإيبوبروفين، الباراسيتامول وغيرها من الأدوية المسكنة. الحقن: تعتبر الحقن من الطرق الفعّالة للعلاج السريع لآلام الدورة الشهرية، لكن كثرتها لا ينفع أبداً وهي فقط للحالات الخاصة.

وفي ختام المقال، نتمنى أن نكون قد أجبنا عن سؤالكنَّ "كيف أتخلص من ألم الدورة الشهرية بسرعة؟"، وعليكنَّ الإدراك أنَّ هذا النوع من الألم رغم أنه ليس طبيعياً أبداً إلا أنه روتين شهري لذلك حاولنَّ التأقلم معه قدر المستطاع وأكثرنَّ من الراحة خاصةً في الأيام الأولى من فترة الطمث.