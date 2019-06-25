كيف أختار ملابس تناسبني حسب لون بشرتي؟

إن عمليّة انتقاء الملابس بأشكالها وألوانها المختلفة من الأمور المحيّرة عند السيدات، ونادراً ما تجد سيدة لا تهتم بمظهرها الخارجي.

والمرأة بطبيعتها فطرت على الجمال حيث تجدها تقفُ أمام المرآة في كل مناسبة لساعات لتظهر نفسها بافضل صورة.

وفيما يلي نقدم لكِ عزيزتي الأنيقة مجموعة من النصائح لاختار ملابس تناسب لون بشرتك:

أصحاب البشرة البيضاء:

يمكنها ارتداء أغلب الألوان تقريباً ولابراز جمالكِ يمكنكِ ارتداء ألوان الهادئة والحية المفعمة بالحيوية كالأزرق السماوي والوردي والفوشي أما بالنسبة للأحمر الداكن فهو قادر إظهار تألقك بشكل ملحوظ. من الأفضل لكِ أن تتجنبي الأصفر والبرتقالي واذا أحببتِ ارتدائهم فحاولي كسرهم بلون غامق.

أصحاب البشرة القمحية:

عليك أن تؤمني أن الألوان خلقت لبشرتكِ فبإمكانك تجربة العديد من الألوان المختلفة، كالأبيض، الأحمر، الأزرق، والأسود ولكن عليك الابتعاد عن الألوان المشابهة للون بشرتك. فإذا كان لون بشرتك يقترب من لون الزيتون ابتعدي عن اللون الفستقي أو اللون البني.

أصحاب البشرة السمراء:

إذا ارتدت لون الأحمر أو الأزرق السماوي والبيج سيمنحكِ أناقة مميزة وتجعلك مُلفتة للانتباه وحاولي دائماً الابتعاد عن األوان الداكنه كالبني والأسود أو الألوان الفاقعة جداً كالفسفوري والفوشي.

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