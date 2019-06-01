كيف يمكن الحصول على حواجب ممتلئة؟



وإذا رغبت في حواجب ممتلئة، نقدم لك مجموعة من الوسائل والنصائح التي تساعدك على تحقيق هذا الهدف، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا:



1- زيت جوز الهند

هذا الزيت السحري معروف بالعديد من فوائده للعناية بالبشرة، ولتستفيد حواجبك منه، تحتاجين إلى تسخين الزيت وتدليكه في المنطقة المعنية بحركة دائرية وتركه طوال الليل. فهذا سوف يساعد على تعزيز نمو الشعر وترطيب البشرة.



2- زيت الخروع

مليء بالأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ضعي هذا الزيت لمدة 20-30 دقيقة على حواجبك، حيث يساعد على تغذية البصيلات وتقوية الشعر.



3- الصبّار

يحتوي على نسبة عالية من مادة الألوينين مما يساعد على تحفيز نمو الشعر. استخرجي جل الصبار من النبات ودلكيه لبعض الوقت على منطقة الحاجب، واتركيه لمدة 40-50 دقيقة.



4- الفازلين

يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة، مما يساهم في تعزيز النمو الصحي للشعر، طبقي الجل على الحواجب واتركيه لبعض الوقت.



5- بذور الحلبة

مصدر غني للبروتين والفيتامينات وتساعد على نمو الشعر بشكل أسرع، اصنعي عجينة عن طريق طحن بعض بذور الحلبة واخلطيها مع الماء قبل تطبيقها على الحاجبين، اتركي العجينة لمدة أربعين دقيقة، بعد ذلك اغسليها بالماء الدافئ.