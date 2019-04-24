كيف أرفع هرمون البروجسترون؟

يعتبر هرمون البروجسترون هو الهرمون المسؤول عن الصفات الأنثوية للمرأة، حيث يفرز من خلال المبايض والغدد الكظرية، وهو ضروري جداً لصحة المرأة، حيث يلعب دوراً رئيسياً في جهازها التناسلي، ويشمل الدورة الشهرية والخصوبة، بالإضافة لمساهمته في تطور الجنين والحفاظ على الحمل.

وينتج عن حدوث أي اختلالات في مستوى البروجسترون العديد من المشاكل الصحية كحدوث العقم، وزيادة خطر الإجهاض، وزيادة الأعراض التي تحدث ما قبل الحيض، وحدوث خلل في الغدة الدرقية، وتليف الثدي، واكتساب المزيد من الوزن، وعدم انتظام الطمث، ولحسن الحظ أنه يوجد العديد من الطرق المهمة لاستعادة المستوى الطبيعي للهرمون والحفاظ عليه في الجسم.

كيفية رفع هرمون البروجسترون:

1- يجب الابتعاد عن الأطعمة والأعشاب التي ترفع من مستوى هرمون الأستروجين:

من الضروري جداً الحفاظ على توازن هرمونات الأستروجين والبروجستيرون في جسد المرأة، لذا يجب فحص مستوى هرمون الأستروجين أولاً، للتأكد من أن مستواه ضمن المعدل الطبيعي.

2- زيادة الكميات المتناولة من فيتامين B6 وC:

يحتاج الجسم إلى كميات وافية من فيتامين B6، وذلك للحفاظ على مستويات هرمون البروجستيرون ضمن المعقول، ويمكن إيجاد الكمية الكافية في المكسرات، والحبوب المدعمة والكاملة، والمأكولات البحرية، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والبطاطا، والدواجن، والموز، والسبانخ، والفاصوليا.

3- تناول الأطعمة الغنية بعنصر الزنك:

ويعتبر من العناصر المهمة للغاية في إنتاج المستويات المطلوبة من هرمون البروجستيرون، ويمكن الحصول على الزنك من الكبد بشكل عام، واللحوم الحمراء التي تخلو من الدهون، والمحار، والشكولاتة الداكنة، والبطيخ، والقمح والحمص، واليقطين، وبذور الإسكواش.

4- تناول الأطعمة الغنية بعنصر المغنيسيوم:

حيث يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن الصحي للهرمونات في الجسم، يمكن تناوله من المكملات الغذائية، والفاصوليا السوداء، والمكسرات، وسمك الهلبوت، والسبانخ، والحبوب الكاملة، واليقطين، وبذور الكوسا والبامية.

5- التحكم في مستويات الإجهاد:

يمكن أن يقلل الإجهاد من مستويات هرمون البروجستيرون في الجسم بشكل كبير، حيث تصبح الغدد الكظرية في فترة الإجهاد غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هرمون الكورتيزول المسؤول عن مكافحة الأضرار التي يتعرض لها الجسم، وللتعويض عن النقص في الكورتيزل، فإن الجسم يقوم بتحويل هرمون البروجسترون إلى هرمون الكورتيزول.

6- تجنب بعض الأعشاب وتناول غيرها:

يجب تجنب جميع الأعشاب التي من المحتمل أن تزيد من مستويات هرمون الأستروجين، كاللافندر وعرق السوس، وزهر البرسيم الأحمر، وزيت شجرة الشاي، أما العشبة التي تحقق التوازن بين مستويات الهرمونات في الجسم، فهي كف مريم أو تشاستيبيري، والتي تحفز إنتاج هرمون البروجستيرون، وتقلل مستوى هرموني الأستروجين والبرولاكتين، حيث يعتبر الأخير من الهرومونات التي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى انخفاض هرمون البروجسترون في الجسم.

7- استخدام مراهم البروجستيرون الطبيعية:

وهي مفيدة جداً لتحقيق التوازان الصحي بين الهرمونات في الجسم، ويمكن الحصول على هذه الكريمات من الصيدلية.

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