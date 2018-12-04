كيف تشعر بالسعادة الحقيقية؟ 9 نصائح ابدأ بها الآن!

حاول أن تجعل السعادة جزءًا من حياتك

تعتبر السعادة مطلبًا ورغبة وحاجة أساسية يبحث عنها الجميع و يتمنى تحقيقها في مختلف المجالات، وكل إنسان له نوع خاص من السعادة وحسب ما يريدها وكما يراها، قد تكون السعادة بالنسبة لشخص هي جمع المال والعيش برخاء والتمتع بواسطته في كل شيء بالحياة مثل شراء السيارة الفخمة، أو شراء الملابس باهظة الثمن وغير ذلك، إليك في هذا المقال 9 أشياء يمكن أن تجعلك تشعر بالسعادة في 30 دقيقة:

1. ارفع قوة نشاطك لتزيد من طاقتك. إذا كنت تتحدث عبر الهاتف، قف وتمشَّ - حتى لو كان في مكانك. استعمل الدرج بدلا من المصعد- على الأقل في نهاية الدوام، بحيث لا تشعر بالحرج إذا تعبت. خذ 10 دقائق للراحة من العمل وتمشى في أي مكان مفتوح واستنشق هواءً نظيفًا.

2. لرفع مستوى الأوكسجين الجيد، عندما تستيقظ في الصباح، حاول أن تأخذ نفسًا عميقًا من الهواء الخارجي المنعش، يمكنك حتى أن تمشي لعدة دقائق في الخارج، هذا التمرين البسيط سيعيد شحن مزاجك الجيد، وينعش المواد الكيميائية في الدماغ. للمزيد من الدعم الجيد، دع أشعة الشمس تداعب جسمك في الصباح.

3. ساعد الآخرين في الحصول على مزاج جيد، إذا كنت تعمل في مجال يتحتم عليك به استعمال الحاسب الآلي ففرصتك أقوى لإرسال رسائل منعشة لمحيطك، فكر بطريقة لطيفة ومحببة لإرسال رسالة صباحية لكل أصدقائك ومعارفك تحفزهم على الشعور بالسعادة، أي رد إيجابي سيتبع هذه اللفة اللطيفة سيجعلك تشعر بالسعادة والرضا. أما إذا كنت لا تملك أنترنت في مكان عملك، فابتسامتك هي رسالتك الأقوى لبعث السعادة والنشاط في كل المحيطين بك.

4. تخلص من المهمات المزعجة. إذا كان هناك أمور تؤرقك أو تجعلك تشعر بالتوتر، قم بحلها والتخلص منها. فكر جيدًا ما هي المشاكل التي تزعجك في الصباح وحاول التوصل لطريقة لحلها. إنجاز بعض المهام المزعجة سيجعلك تشعر بالسعادة لاحقًا.

5. خلق بيئة هادئة. الجو الخارجي يؤثر على الجو الداخلي، لذا خذ وقتك لترتيب محيطك والحصول على بيئة نظيفة وخالية من الأوساخ والملفات المتراكمة، وهذا ينطبق على كل غرفة تعمل بها، سواء كانت غرفة المكتب، أو حتى المطبخ . البيئة المرتبة والخالية من المواد المتراكمة تعزز المزاج الجيد. خصص 10 دقائق للحصول على بيئة نظيفة حولك.

6. قم بعمل جيد. هل تعرف عيد ميلاد أصدقائك وزملائك، أو أي مناسبة اجتماعية أخرى، اشتري بطاقة معايدة، أو أي هدية بسيطة وقم بتقديمها للشخص المعني، ستكون بمثابة دعم رائع للمزاج، سعادة الأشخاص من حولك ستعزز سعادتك بلا شك.

7. انقذ حياة شخص ما. لما لا تكن معطاءً في الحياة وبعد الحياة أيضًا، سجل اسمك في بنك الدم المحلي أو في جمعية التبرع بالأعضاء، مساهمتك الخاصة جدًا ستجعلك أنساناً أكثر عطاءاً وأكثر سعادة. لا تنسى أن تخبر عائلتك بقرارك الهام هذا.

8. تصرف بسعادة. حتى إذا كنت لا تشعر بها، حاول أن تجعل السعادة جزءًا من حياتك. عندما يسألك الأخرون كيف حالك، يجب أن تكون إجابتك مذهلة، أشكر الله على صحتك، وعملك وعائلتك وانجازاتك مهما كانت متواضعة، وستجد السعادة تتسلل إلى قلبك ووجهك.

9. تعلم شيئًا جديدًا. حتى لو كانت معلومة بسيطة من الإنترنت أو من برنامج على قناة ديسكفري عن عالم الحيوانات أو النباتات، معلومة جديدة كل يوم تعني فرصة لمحادثة رائعة مع الأصدقاء. يمكنك كذلك الالتحاق بدورات تعليمية للغات، المحاسبة، تصميم المواقع، أي معلومة جديدة ستجعلك تشعر بالسعادة.

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