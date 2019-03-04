10 تعديلات بسيطة تضمن لك يوماً مثالياً

شرب الماء بالليمون عند الاستيقاظ مباشرة يرفع مستويات الطاقة الجسمانية

النجاح في العمل والحياة عموماً يتطلب الكثير من الجهد، إلا أن هناك أشخاصاً يبذلون كل ما في وسعهم، ولكنهم لا يحققون نجاحاً يذكر. ما الذي يحدث إذن؟

هناك فرق بين العمل بجد والعمل بذكاء، وإذا لم تكن قادراً على العمل بذكاء، فلن يفيدك الاجتهاد كثيراً. وأول ما يهتم به الرجل الذكي هو الطاقة والتركيز في العمل.

فقد تستيقظ متأخراً وتتسرع في ارتداء ملابسك، ولا تتناول الإفطار؛ حتى لا تتأخر أكثر من ذلك على العمل، وعندما تصل تكون مرهقاً، وغير قادر على التركيز والإنتاج.

وقد توصل باحثون في جامعة نوتنجهام إلى عدة تعديلات إذا أجريتها على روتينك الصباحي تستطيع أن تتمتع بالتركيز، وتنظم يومك بطريقة سهلة تساعدك على إنجاز مهام عملك والتفوق فيه.

1- ابدأ بالتمارين

وجد علماء من جامعة بريستول البريطانية أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين أثناء يوم العمل يكون لديهم طاقة أكبر ورؤية إيجابية للحياة، الأمر الذي يسهل إنجاز المهام المتنوعة.

ممارسة التمارين لمدة 10 دقائق يعمل على إفراز ناقل عصبي يسمى (GABA)، يجعل المخ يشعر بالهدوء ويساعد في السيطرة على نبضات القلب.

2- اشرب ماء الليمون أولاً

شرب الماء بالليمون عند الاستيقاظ مباشرة يرفع مستويات الطاقة الجسمانية والعقلية؛ إذ إن ماء الليمون يمدك بمستوى ثابت من الطاقة الطبيعية يدوم اليوم كله. عند الاستيقاظ تناول الماء والليمون على معدة خالية، ثم انتظر 15-30 دقيقة قبل تناول أي طعام، يمكن خلالها ممارسة التمارين.

يحتوي الليمون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل البوتاسيوم وفيتامين سي ومضادات الأكسدة. وإذا كان وزنك أقل من 68 كليوجراماً فلا تزد عن نصف ليمونة، وإذا كنت أكثر من 68 كيلوجراماً فضع ليمونة كاملة. ولا تشرب العصير بلا ماء.

3- لا تنظر في الهاتف قبل الإفطار

عند بداية اليوم بتصفح الفيسبوك وتويتر والإيميل، فأنت تفقد الاهتمام بنفسك إلى الاهتمام بالآخرين. احرص على بداية هادئة ليومك عبر التمارين، أو التأمل أو حتى مشاهدة الطيور من الشرفة، والاستمتاع بزقزقة العصافير.

4- تناول إفطاراً حقيقياً

الذين يتناولون وجبة الإفطار يكونون أقل عرضة للسمنة، ويملكون معدلات ثابتة من سكر الدم، ويمليون إلى عدم الشعور بالجوع خلال اليوم.

أما تناول وجبة إفطار «صحية» فيعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة وتحسين الذاكرة قصيرة المدة، وتحفيز التركيز لفترات أطول.

5- حدد أهداف اليوم

كلما كانت الأهداف واضحة وملموسة، زادت ثقة الشخص بنفسه ودرجة سيطرته على حياته. وتحديد الأهداف الخاصة بكل يوم يساعد في تحقيق الأهداف الكبرى. وينبغي أن تكون الأهداف اليومية واضحة وتتضمن كيفية إنجازها.

هدف غامض: أريد أن أنهي كتابة مقال اليوم.

هدف واضح: أريد أن أنهي اليوم كتابة مقال يتكون من ثلاثة أقسام، كل قسم لن يأخذ أكثر من ساعة.

6- نظف مكان العمل ورتب مكتبك

العمل في مكان نظيف ومنظم يساعد على زيادة التركيز. ووفقاً لدراسة في جامعة برينستون، وُجد أن الذين يعملون في مكان نظيف كان أداؤهم أفضل من الذين يعملون في بيئة غير مرتبة. فالفوضى تشتت الانتباه وتقلل التركيز.

7- ابدأ بأكل «ثلاث ضفادع»

«تناولْ ضفدعة حية في الصباح، ولن يحدث لك شيء أسوأ من هذا بقية اليوم» مارك توين.

المقصد هنا من أكل الضفادع هو إنجاز المهام الصعبة.

إنجاز المهام الكبيرة أولاً هو العلاج الأمثل للمماطلة والتأجيل، فقضاء أول ساعات اليوم في إنجاز هذه المهام سيساعدك على إنهائها في وقت أقل؛ لأنك مازلت تحتفظ بالتركيز الكامل والنشاط.

8- حسن إدارة الاجتماعات

الاجتماعات من أكثر الأمور مضيعة للوقت والتركيز. ولذلك احرص على وضع جدول واضح للاجتماع، وذكّر باقي فريق العمل بالالتزام به. هذا سيجعل الجميع يركز ويختصر قدر الإمكان؛ من أجل تحقيق الهدف في أقل وقت ممكن.

9- لا تعمل على مهام متعددة في وقت واحد

قد يكون من المغري لك في الصباح، حيث النشاط والتركيز، أن تعمل على عدة مهام في وقت واحد؛ ولكن بحثاً في جامعة ستانفورد أكد أن تعدد المهام أقل إنتاجية من العمل على مهمة واحدة.

كما أشارت الدراسة إلى أنه عند الحاجة الضرورية للعمل على مهمات متعددة، كان الأشخاص الذين يواظبون على هذه العادة أقل إنتاجاً من الذين يفضلون العمل على مهمة واحدة. أي أن العمل على مهمة واحدة ينمي أيضاً مهارة تعدد المهام.

10- قل «لا»

كلمة «لا» قد تحمي يومك الثمين. وعندما يطلب منك أحد شيئاً لا تريد أن تقوم به، فاحرص على الرفض الصريح، ولا تلجأ إلى عبارات مثل «غير متأكد» أو «ربما في وقت آخر». قلها «لا» صريحة، فهذا سيعطيك الفرصة لإنجاز المهام التي حددتها سلفاً وبذهن صافٍ.

وأشارت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أنه كلما ثقُل عليك قول «لا»، زادت احتمالية إصابتك بالتوتر والقلق وحتى الاكتئاب.

المصدر: موقع الجميلة

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