طريقة سهلة لتخزين عجينة البيتزا بالفريزر

تخرج العجين من الفريزر قبل الاستخدام بست ساعات على الأقل

للبيتزا عشق خاص عند أولادنا، فإذا حضرتي عجينة البيتزا وزادت عن احتياجك لا تقومي بالتخلص منها، ففي السطور القادمة نطلعك على طريقة سهلة لتخزين عجينة البيتزا والبيتزا نفسها بالفريزر.

حفظ عجينة البيتزا:

- إذا أردت حفظ عجينة البيتزا في الفريزر لأي وقت يجب عليك تقسيمها إلى كور متوسطة الحجم بحيث أن تكفي الكورة الواحدة لعمل صينية, ضعي كل كورة بيتزا في كيس نايلون، مع مراعاة تفريغ الكيس من الهواء بشكل كامل؛ حتى لا يسبب فساد العجين.

- تخرج العجين من الفريزر قبل الاستخدام بست ساعات على الأقل، وتعجن باليد مثل العجين الطازج، وتوضع في الصينية، وتغطى بالحشوة المفضلة.

حفظ البيتزا:

- يفضل تقطيع البيتزا قبل حفظها مما يساعد في أن لا تشغل حيز كبير، وكذلك يُسهل استخراج الكمية المطلوبة بحسب الحاجة.

- توضع البيتزا في أكياس نايلون نظيفة، ولكن يجب أن تكون البيتزا باردة تماما قبل حفظها في الفريزر لأنها إذا كانت ساخنة قد تشكل رطوبة داخل الأكياس مما يتسبب في فسادها بصورة أسرع.

- إذا كانت البيتزا متعددة الحشوات عليك فصل كل نوع على حدة.

- يمكنك استخراج البيتزا من الفريزر قبل وقت تناولها بست ساعات على الأقل، أما إذا كنت مستعجلة فيمكنك تسخينها في الميكروويف .

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