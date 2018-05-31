5 طرق للحمل بعد الدورة الشهرية مباشره

تنصح المرأة بأخذ درجة حرارة جسمها عند الاستيقاظ من النوم

على الرغم من أن من النادر أن تحمل المرأة فورًا بعد الانتهاء من الدورة الشهرية، إلاّ أنه يمكن لهذا الأمر أن يكون ممكنًا. لكن عليك أن تعلمي أنه يختلف ذلك حسب طبيعة جسم كل امرأة. لذلك، قد تتطرّقين أحيانًا إلى البحث عن بعض الأمور التي من شأنها أن تسرّع عملية حدوث الحمل، فما هي أبرزها؟

التوقف مسبقًا عن استخدام حبوب منع الحمل في حال كنت تتناولين أي نوع من حبوب منع الحمل، عليك التوقف عن استخدامه قبل فترة إذ قد تؤدي بعضها إلى تأخر حدوث الحمل.

تحديد أيام الإباضة: يعتبر من المهم أن تعلمي فترة الإباضة من أجل تسريع عملية حدوث الحمل. لذلك، تأكدي من معرفتك كيفية احتساب هذه الأيام بدقة من أجل زيادة فرصك بالحمل!

أخذ درجة حرارة جسمك: تنصح المرأة بأخذ درجة حرارة جسمها عند الاستيقاظ من النوم وقبل دخول الحمام للتبول. غالبًا ما تنخفض درجة حرارة جسمك وترتفع يوم الإباضة.

ممارسة الجماع قبل موعد الإباضة: تشير العديد من الدراسات إلى أن يمكن للثنائي ممارسة الجماع قبل موعد الإباضة بخمسة أيام من أجل زيادة نسبة حدوث الحمل.

تناول الكافيين بكمية معتدلة: أظهرت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين تناول نسبة عالية من الكافيين خلال النهار وتأخّر الحمل. لذلك، حاولي تخفيف الكمية التي تحصلين عليها يوميًا.

تناول الأطعمة الصحية: تنصح المرأة بإتباع نظام غذائي صحي من أجل تسريع عملية الحمل وتجنّب تناول المأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

هذا وعليك الاسترخاء وعدم القلق كثيرًا حيال هذا الأمر إذ إن التفكير الكثيف وحده يمكنه أن يؤخّر من عملية الحمل! لذلك، تمتّعي بوقتك الآن ولا تفكري مليًا بالموضوع.

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