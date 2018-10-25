أسباب وعلاج عدم انتظام الدورة الشهرية

من اسباب تاخر الدورة الخلل في الغدة الدرقية

معظم السيدات تعاني من الإضطرابات الهرمونية في أجسادهن والذي يتسبب بشكل مباشر في عدم انتظام الدورة الشهرية ومن الممكن أن يؤدي إلى انقطاعها، فعلى الرغم من خطورة هذا الأمر إلا أن معظم السيدات يغفلن هذا الأمر الخطير على إعتبار خوفهن من العقارات أو من حبوب منع الحمل المنظمة لكل هذه المشكلات ، ولكن الأمر بسيط جدا ففور معرفة السبب المباشر وراء عدم انتظام الدورة الشهرية يمكن للطبيب أن يرشد بالعلاج المناسب ومن ثم القضاء على هذه المشكلة .

فالطبيعي لكل سيدة أن تستمر الدورة الشهرية بشكل طبيعي جدا كل 28 يوما وتظل لمدة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام ، ومن الممكن أن تأتي الدورة الشهرية كل 35 يوما فهذا أيضا أمرا طبيعيا ومن الممكن أن تقصر لمدة 21 يوما وأيضا هذا أمر طبيعي ، ولكن الغير طبيعي هو أن تتأخر الدورة الشهرية عن هذا الحد .

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية الأخرى:

- بطانة الرحم الهاجرة.

- أسباب تتعلق بالغدد الصماء.

- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

- متلازمة كوشينغ.

- الخلل في الغدة الدرقية.

- قصور المبيض الأساسي (POI).

- تأخر ظهور تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

- التوتر.

- الأدوية.

- اضطرابات الأكل (فقدان الشهية والشره المرضي على حد سواء).

- الأورام.

- أمراض المبيض.

- أمراض الغدة الكظرية.

- أورام Prolactinomas (ورم غير سرطاني في الغدة النخامية الذي ينتج البرولاكتين).

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