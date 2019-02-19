8 أسرار لطرد الطاقة السلبية من المنزل

تجدد النباتات الطبيعية طاقة المكان، وهناك نباتات ينصح بزراعتها داخل البيت

الطاقة السلبية، مصطلح يعاني منه الكثير من الأشخاص، الضغوط النفسية التي يشعرون بها نتيجة للظروف الإجتماعية والإقتصادية تولّد لهم في الغالب هذه الطاقة، فتنعكس سلباً على العلاقات بين الناس، رغم أنهم يبحثون عن الأفضل في حياتهم.

وتسبب الطاقة السلبية الخمول والإكتئاب والضيق، على عكس الطاقة الإيجابية التي تعطي الطمأنينة والراحة النفسية، والطاقة الفعّالة والمنتجة في العمل، لكن ذلك مرتبط أيضاً بالأشخاص الذي تتعامل معهم، فقد تكون طاقتك سلبية وتجلس مع أصدقائك أو المقربين منك فتشعر بالإرتياح وتنعكس طاقتك من سلبية إلى إيجابية نتيجة للروح المرحة والمفعمة بالنشاط التي يتسمون بها، وهناك شخصيات طاقتهم سلبية، فعندما تجلس معهم تشعر بأنك قد أصبحت مثلهم عندما تتركهم، فيجتاحك الضيق والملل والكآبة.

خبراء الطاقة قدموا نصائح كثيرة حول الطاقة السلبية، فما عليكم سوى إتباع مجموعة من الخطوات السهلة التي تقودك للطاقة الإيجابية سواء في المنزل أو مكان العمل، لذلك إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يشعرون بالسلبية فاتبع ما يلي:

أولاً: طلاء الحائط باللون الأصفر

يغيّر اللون الأصفر من الطاقة السلبية إلى الإيجابية وفقا لمصممي الديكورات الداخلية، لأن هذا اللون يعطي العينين الراحة والشعور بالعمق والإتساع، كما يعطي الغرفة الجو الدافئ.

ثانياً: ترتيب السرير بعد الإستيقاظ من النوم

من أسهل الخطوات التي تقتل الطاقة السلبية وتولّد الإيجابية هي ترتيب السرير بعد الإستيقاظ مباشرة، فعندما تعود ليلاً وتجد سريرك نظيفا ومرتبا، يعطيك الإنطباع الإيجابي الذي يساعدك أيضا على القيام بالعادات الجيدة في حياتك. وكشفت مدربة الصحة والسعادة سيلفيا كرست مان، إنه يجب أيضاً نفض الوسادات ومفارش السرير.

ثالثاً: فتح النوافذ في الصباح

بعد ترتيب السرير، افتح نوافذ الغرفة أو البيت بشكل عام، لأن دخول الهواء النظيف يمنحك الشعور الإيجابي حتى وإن كان الجو باردا في الخارج.

رابعاً: أشعل البخور

تضيف مدربة الصحة والسعادة “مان” أن رائحة البخور تزيد طاقة الجسم، وتعطي الشخص أجواء الراحة والهدوء النفسي.

خامساً: رشَّ الملح

نصح خبراء الطاقة برش الملح على زوايا الغرفة الأربعة لمدة ثمانية وأربعين ساعة لامتصاص الطاقة السلبية، ثم إزالته بالمكنسة الكهربائية.

كما يمنع ملح البحر دخول الطاقة السلبية، وينصح الخبراء بوضعه تحت السجادة في المنزل.

سادساً: تنظيف المنزل

يشير الخبراء إلى أن تنظيف المنزل باستخدام منظفات ذات رائحة من إختيارك يزيل الطاقة السلبية ويمنحك الإيجابية داخل المنزل. كذلك يجب تصليح الأغراض المكسورة من أثاث وغيره، أو التخلص منها لانه يؤذي العين.

سابعاً: ضع مزيداً من المرايا داخل الغرف

تمنح المرآة الطاقة الإيجابية وتصفي الذهن كما يقول علم الـ “فانغ شوي”، لذلك يمكنك تعليق مزيد من المرايا في غرف المنزل بشرط أن تبتعد عن الزوايا الحادة.

ثامناً: ازرع نباتات

تجدد النباتات الطبيعية طاقة المكان، وهناك نباتات محددة ينصح بزراعتها داخل البيت منها الريحان والميرمية، ويجب الإبتعاد عن نبات الصبّار وغيره من ذات الفصيل لأنه يبقي الطاقة السلبية في المكان.

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