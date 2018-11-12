6 حيل لشرب المزيد من الماء

اربط شرب الماء بمهمات لا بد أن تقوم بها

كلنا يعلم أن علينا -تبعاً لنصائح الأطباء المتكررة- أن نشرب حاجتنا اليومية من السوائل (والتي يقدرها البعض بثمانية أكواب من الماء للشخص البالغ على الأقل)، صيفاً أو شتاء، وأن نزيد على ذلك عندما ترتفع حرارة الجو وعندما نبذل المزيد من الجهد الجسمي، وذلك بهدف توفير الشروط المثالية للكلى للقيام بوظيفتها، وتأمين حجم الدم الكافي للقلب لإيصال الأوكسجين والغذاء لكافة أعضائنا. إلا أن المشكلة تأتي من عدم قدرة الكثيرين على تحمل شرب الماء بكميات وافرة، وطالما سمعنا في هذا المجال أعذاراً من قبيل: «أنا لا أستسيغ شرب الماء»، و»لا أستطيع تذكر شرب ما يكفي من الماء»، و»إذا شربت الماء بكثرة فعلي أن أزور المرحاض كل 20 دقيقة!»... إلخ. فيما يلي بعض الحيل التي يقترحها علينا أخصائيو التغذية في موقع «صحتك»، بحيث لا يبقى لدينا عذر في الإحجام عن شرب ما نحتاجه من ماء..



أضف نكهة محببة لمياهك

لا بد أنك سمعت بأن إضافة بعض الليمون أو الأعشاب الحلوة المذاق، يجعل طعم الماء محبباً للنفس، ويقوي الرغبة في شربه، وهذا صحيح، لكن يجدر بنا أن نتقن بعض الحيل المرتبطة بهذا الموضوع، فقطع الليمون الكاملة مثلاً لها طعم مر، ويستحسن أن تنزع قشرة الليمونة قبل إضافة قطع منها إلى كوبك.. ويمكنك، بدل الليمون، إضافة قطع من الخضراوات كالخيار أو الزنجبيل أو الكرفس.



اربط شرب الماء بمهمات لا بد أن تقوم بها

من ذلك شرب كوبين من الماء قبل تناول كل وجبة طعام أساسية من وجباتك، فهذا عدا عن أنه يكسبك حوالي الليتر والنصف من الماء كل يوم (بافتراض أن الكوب يتسع إلى 250 مللي لتراً)، فهو يملأ جزءاً من معدتك بالماء، ما يحد من شهيتك للطعام، ويساعدك على تخفيف الوزن إن كنت تسعى له.



تعلم أن تشرب كوباً من الماء كلما انتقلت من عمل إلى آخر

مثلاً قبل أن تغادر البيت إلى عملك، أو بعد وصولك إلى مكتبك أو بيتك مباشرة، أو بعد اجتماعك بصديق، أو بعد عودتك من السوق.. والقائمة لا تنتهي.



عود نفسك على امتصاص الماء بدل شربه مرة واحدة

فالكثيرون يكرهون حس الثقل في المعدة عندما يشربون كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، بينما يمكن شرب نفس الكمية ببطء وعلى مراحل متعددة، فهذا لا يريح المعدة وحسب، ولكنه ثبت أنه أفضل من الوجهة الفيزيولوجية، لأنه يوزع الماء بشكل متوازن على كل ساعات اليوم.



إذا كنت مولعاً بالموبايل (الهاتف النقال) فاستخدمه لتذكيرك!

إذا كنت ممن يستخدمون الموبايل لتذكيرك بمواعيد الذهاب إلى العمل، أو الاجتماع بمعارفك، أو حضور دعواتك، فلم لا تستعمله كذلك لتذكيرك بشرب الماء من فترة يومية لأخرى؟ وهناك تطبيقات apps حاسوبية مخصصة لهذه المهمة، مثل Waterlogged.



استخدم حرارة الماء المناسبة لك

قد يحاول البعض إقناعك أن الماء المثلج أفضل مذاقا، أو أنه يستهلك كمية أكبر من الحريرات، لكنه ثبت أنه لا فرق ذا أهمية لحرارة الماء من حيث قدرته على الإماهة، فاشرب الماء بالحرارة التي تفضلها، سواء كان من البراد، أو بدرجة حرارة الغرفة، أو ساخنا بعض الشيء.

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