كيف تنجو من نوبه قلبية وأنت وحدك؟

قد تصاب فجأةً بألم شديد في صدرك يمتد الى ذراعك وفكك وأنت في بيتك بعيد عن المستشفى كيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك؟

بما أن الكثير يكونون لوحدهم عند تعرضهم لنوبة قلبية، الشخص الذي يدق قلبه بطريقة غير منتظمة ويبدأ بالشعور بالدوار، لديه فقط ١٠ ثواني قبل فقدان الوعي وهؤلاء باستطاعتهم مساعدة انفسهم عن طريق الكح المتكرر القوي. نفس عميق لا بد ان يسبق كل كحة، والكحة يجب ان تكون عميقة وطويلة، كما تكح عندما تريد التخلص من البلغم في صدرك نفس وكحة يجب ان تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة او الشعور بضربات قلب طبيعية مرة أخرى النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتبقي الدم يدور، كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب، بهذه الطريقة يستطيع المصاب بالنوبة الوصول للمستشفى.

قد يعجبك أيضاً:

الأزمة القلبية: معلومات صحية يجب معرفتها

أسباب الإصابة بمرض التّصلب اللُّويحي