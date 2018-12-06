من أسباب الإصابة بمرض التّصلب اللُّويحي التدخين

أسباب الإصابة بمرض التّصلب اللُّويحي حتى وقتنا الحالي لم يتمّ التّعرف على سببِ الإصابة بالتّصلب اللُّويحي، ولكن هناك بعض العوامل التي تزيدُ من فرصِ الإصابةِ بالمرض، وهي كالآتي:

1- يصيبُ هذا المرض النّساءَ أكثر من الرّجال.

2- الوراثة: لا توجد دراسة تُثبت أنَّ للوراثة دورٌ في انتقال المرض، إلّا أنّها يمكن أن تزيدَ فرصةَ الإصابة به إذا كان في تاريخ العائلة شخصٌ مُصابٌ.

3- يمكن أن يصابَ الشّخص بالمرض في أيِّ مرحلةٍ عمريّةٍ، لكن تبقى الأعمار ما بين ال20 و40 هي الفترة الأكثر عرضةً للإصابة.

4- التّعرض للفيروسات: حيث أن هناك الكثير من الفيروسات التي تزيد من فُرص الإصابة.

5- الإصابة بأحد أمراض المناعة الذّاتية وأهمها: مرض السكري من النّمط الأول، والتهاب الأمعاء، والأمراض التي يضطرب بها عمل الغدّة الدُّرقيّة.

6- التّدخين.

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