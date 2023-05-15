البوابة - عندما تتعرض لموقف الخيانة من قبل شريك حياتك، فإنك ستشعر بالكسر والضياع والعديد من المشاعر الأخرى بما في ذلك الإذلال. للأسف الخيانة تغيرنا أيضًا كأشخاص وعادة ما يكون تغييرًا دائمًا. هل تعرضت للخيانة العاطفية؟ تعال لنعرف ما هي التغييرات النفسية المتوقع حدوثها.

كيف تؤثر الخيانة على حياتك ومشاعرك؟



1. انعدام الثقة



الثقة هي أساس أي علاقة. تجعلك تشعر بالأمان والتقدير. ومع ذلك ، فإن التعرض للخيانة يمكن أن يحطم تلك الثقة. عندما يخدعك شخص تحبه وتثق به ، فقد يكون من الصعب أن تثق بالآخرين مرة أخرى في المستقبل. قد تميل إلى أن تصبح أكثر حذرًا وشكًا وترددًا في الانفتاح على العلاقات مع الآخرين. يمكن أن يتجاوز انعدام الثقة هذا العلاقات الرومانسية ويؤثر على علاقاتك مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل. هذا يجعل من الصعب تكوين علاقات جديدة والحفاظ على العلاقات القائمة. يمكنك أيضًا أن تصبح متيقظًا ومصابًا بجنون العظمة ، وحتى تدمر علاقاتك المستقبلية مع هذه الشكوك دون سبب.



2. تدني احترام الذات



يمكن أن يكون للخيانة الزوجية أيضًا تأثير كبير على احترامك لذاتك. عندما يقوم شخص ما بخداعك، يمكن أن يجعلك هذا تشعر كما لو أنك لست جيدًا بما يكفي. يمكنك حتى أن تشكك في قيمتك الذاتية. يمكن أن تستمر هذه المشاعر بالنقص لفترة طويلة بعد انتهاء العلاقة ، مما يؤثر على ثقتك في العلاقات المستقبلية. يمكنك أيضًا زيادة القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية. يمكن أن تجعل الخيانة الزوجية من الصعب الانفتاح على الآخرين والتعبير عن احتياجاتك وتلقي الدعم الذي تحتاجه للشفاء.



3. الصدمة النفسية



عندما تتعرض للخيانة ، يمكن أن تكون أيضًا تجربة مؤلمة تترك ندوبًا عاطفية. غالبًا ما يكون من الصعب التعامل مع مشاعر الغضب والحزن والخيانة وكسر القلب التي غالبًا ما تصاحب التعرض للخيانة . قد تكافح لفهم ما حدث وتجد صعوبة في المضي قدمًا. يمكن أن تؤدي هذه الصدمة العاطفية إلى التجنب والأفكار المتطفلة والخدر العاطفي.

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