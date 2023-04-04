البوابة - يستخدم مصطلح الملل الجنسي لوصف الشعور بعدم الرضا أو عدم الاهتمام بالحياة الجنسية ضمن العلاقة الزوجية وهي مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على العلاقة الزوجية وتؤدي إلى الانفصال العاطفي أولاً ثم الانفصال الفعلي لاحقاً. هل تشعر بأنك حياتك الزوجية تعاني من الملل الجنسي؟

تعالوا نتعرف على العلامات والأسباب التي تؤدي إلى تسلل الملل الجنسي إلى الحياة الزوجية:

ما هي أسباب الملل الجنسي في العلاقة الزوجية؟

1. قلة العلاقة الحميمة

تراجع العلاقة الحميمة بين الأزواج يمكن أن يكون مؤشر خطر. إذا كانت علاقتك الجنسية مجرد سيناريو تجبر به نفسك على القيام بواجباتك الزوجية فقط، فأنت تعاني من الملل الجنسي، وهذا قد يضر بالعلاقة العاطفية، ويؤدي إلى المشاكل والانفصال.

2. تناقص اللذة

عندما يصبح الجنس روتينيًا أو مملًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الشعور باللذة أو المتعة لكلا الشريكين. يجب أن تجربا طرقًا مختلفة تشمل الألعاب الجنسية وتغيير المكان وأشياء أخرى لإعادة الحياة لعلاقتكما.

3. فقدان الاهتمام

يمكن أن يتسبب الملل الجنسي في فقدان الأزواج للاهتمام بالجنس بشكل كامل، مما يقلل من الرغبة الجنسية والإثارة لدى الزوجين. قد يكون فقدان الاهتمام هذا ناتجًا عن عدة أسباب مثل الصحة والصدمات العقلية والإجهاد وما إلى ذلك.

4. التوتر

إذا لم يتم التعامل مع الملل الجنسي ، فقد يؤدي إلى التوتر والصراع في العلاقات ، مما يسبب توترًا وربما يؤدي إلى الانفصال أو الطلاق.

5. الصورة الذاتية السلبية

قد يطور الأفراد معتقدات سلبية حول أدائهم الجنسي أو جاذبيتهم ، مما يؤدي إلى انخفاض الثقة واحترام الذات. حتى أن الكثير يهربون منه بسبب العار الجسدي!

6. الخيانة

عندما يكون الشركاء غير راض عن تجاربه الجنسية ، فقد يسعى إلى الإشباع الجنسي في مكان آخر ، مما قد يؤدي إلى الخيانة الزوجية ، وهو أمر شائع جدًا.

7. الصحة

كما تؤثر الصحة على حياتك الجنسية، فإن الملل الجنسي يمكن أن يساهم في زيادة التوتر والقلق والاكتئاب ، مما قد يكون له آثار سلبية على الصحة الجسدية والعقلية.

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طبيب البوابة: الرهاب الجنسي عوامل جسدية ونفسية