كيف تتخطى تحديات الزواج الثاني مع وجود أطفال؟ كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحب ، وفي بعض الأحيان ، قد تتوج هذه الفرصة الثانية بالزواج مرة أخرى. ولكن ماذا لو كان لديك أو لشريكك الجديد أطفال؟ يمكن لهذه الخطوة الجديدة أن تأخذ بُعدًا آخر فهل ينجح هذا الزواج؟ في الواقع نجاح العلاقة الجديدة يعتمد على الشعور الحب وأن تكون قادرًا على التكيف مع أي أمور جديدة قد تطرأ لاحقاً.

لأسباب مختلفة الدخول في علاقة زواج أخرى قد يكون أمرًا صعبًا للغاية على أي طرف، سواء انتهى الزواج السابق بسبب الطلاق أو الوفاة، حدث هناك توقف مفاجئ لعلاقة كانت حية. ويصبح الأمر أكثر إرهاقًا وصعوبة عندما تضطر إلى تربية الأبناء ومساعدتهم على تخطي الأزمة.

قد يعاني أطفالك من الارتباك عندما تنخرط في علاقة مع شخص جديد . لذلك لا تتوقع منهم ان يتفهموا الموقف بسرعة، بل اسمح لهم بأن يأخذوا وقتهم في التكيف مع الواقع الجديد الذي فرض عليهم. حاول أن تكون منفتحًا قدر الإمكان ولا تخفي عنهم التفاصيل الهامة مثل التفكير في الارتباط أو الانتقال للسكن في مكان آخر؛ سيُلهم هذا أطفالك للتعبير عن أنفسهم والانفتاح معك أيضًا .

كيف تتخطى تحديات الزواج الثاني مع وجود أطفال؟

لا تتوقع قبولاً مثالياً

قبل أن تبدأ في مرحلة الانتقال الى علاقة جديدة، ضع قواعد أساسية حتى يعرف الجميع ما يجب توقعه وما لا يتوقعه. إذا كان لدى الشريك الجديد أطفال من زواج سابق، فتوقع أن تكون أو لا تكون إدارة العلاقة معهم ناجحة في البداية بناءً على كيفية انتهاء الزواج الأول وعلاقة الأطفال مع والديهم البيولوجيين. تمهل في اتخاذ الخطوات ولا تحاول شغل مكان والدهم/ والدتهم بسرعة. وبالطبع لا تقطع علاقة الأطفال بوالدهم/ والدتهم. تذكر أنه سيكون من الصعب على الطفل قبول شخص آخر في حياته بسهولة.

كيف تتخطى تحديات الزواج الثاني مع وجود أطفال؟

البدايات الواضحة

حاول أن تفهم ما يمر به طفلك عندما يبدو من الصعب التعامل معه. اسمح للطفل بالشعور بالحزن، والغضب والرفض، خصوصاً في المرحلة الأولى عند التعارف، قد يكون سبب انقطاع العلاقة وفاة أحد الوالدين، لذلك اترك مجالاً له ليحزن ويفكر قبل الانتقال الى المرحلة الجديدة ولا تذكر كلمة استبدال. فلا احد يمكن أن يحل مكان الأم أو الأب.

كيف تتخطى تحديات الزواج الثاني مع وجود أطفال؟

قضاء الوقت مع العائلة

إذا كنت تشعر بالحب مع الشريك الجديد، فحاول نقل نفس الإحساس الى البيت مع أطفالك، إن قضاء المزيد من الوقت معهم كعائلة يمكن أن يساعدهم على الاستقرار في العلاقة الثانية وتفهم شعورك واحتياجك لشريك جديد. اكتشف أماكن جديدة أو شارك في الأنشطة التي يمكنك القيام بها معًا، بدلاً من زيارة الأماكن القديمة التي ستعيد ذكريات الوالد الآخر.

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