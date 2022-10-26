5 علامات تدل على أنه يتظاهر بحبك عندما يقع شخص ما في الحب ، فإنه يكرس نفسه للشخص الذي يعشقه. يصبح هذا الشخص أولوية. تصبح اختياراتهم وكلماتهم والتزامهم جادة. ولكن إذا كان شريكك لا يحبك ، ويكذب ، من بين عدة أشياء أخرى ، فهو مؤشر على إلى أنه يتظاهر بأنه في حالة حب. إليك 5 علامات يجب ملاحظتها لمعرفة ما إذا كان يتظاهر بحبك أم لا.

اختلاف لغة جسده

قد يقول أحبك لكن هل يقصدها حقًا؟ راقبي لغة جسده. لغة الجسد شيء يصعب تزييفه. ستكون ابتسامته مزيفة ويمكنك أن ترى ذلك من التجاعيد القريبة من عينيه عندما يبتسم. إذا كانت عينيه لا تضحك، فهو مزيف. أيضًا، سوف يعكس أفعالك وهذا يشمل إيماءات اليد والحركات وطريقة وقوفه وما إلى ذلك.

5 علامات تدل على أنه يتظاهر بحبك

لا يتفق مع أقواله وأفعاله

عندما يتعلق الأمر بالاتساق ، يجب أن يؤمن ويفعل ما يقول ويجب ألا تكون أفعاله مختلفة. إذا كان غالبًا ما يغير ما يقوله ويتحدث بطرق مربكة ، فهذا يعني أن الرجل يتظاهر.

5 علامات تدل على أنه يتظاهر بحبك

يضع الناس قبلك

إذا أحبك رجل ، فأنت تصبحين أولويته. هل يقفز في كل فرصة للخروج مع أصدقائه؟ هل يندفع إليهم في كل مرة يطلبونه فيها؟ حسنًا ، لا حرج في ذلك، لكن إذا كان يزعجك قليلاً وعند التعامل معه يصبح حذراً، فقد يعني ذلك أنه ليس في حالة حب حقًا. كل هذا يتوقف على الوضع. إذا كان يفضل صحبة أصدقائه على صحبتك فهو لا يحبك.

5 علامات تدل على أنه يتظاهر بحبك

لا يهتم بإحباطك

إذا كان يتظاهر فلن يهتم بإحباطك. إذا كان شريكك يخذلك كثيرًا ، وأخبرته لكنه لا يهتم بالأمر ولا يأبه لأذيتك، فأنت تعلم انه مؤشر خطر. كوني صريحة معه، أخبريه بالمشكلة المطروحة. إذا لم يفعل شيئًا ، فهذه علامة على أن الحب غير موجود.

5 علامات تدل على أنه يتظاهر بحبك

قام بخيانتك في السابق

لا يوجد استثناء هنا. إذا كان قد خدعك في السابق، فهذا يعني أن "الحب" بالنسبة له لم يكن أبدًا بهذه القوة. عندما ندخل في علاقة. نحن نلتزم وهذا يعني أننا نحترم الرباط المقدس بيننا. لا يوجد نقاش حوله. إذا ندم على ذلك وكان يشعر بالندم حقًا ، فقد يكون هناك حب لك في مكان ما ولكن بخلاف ذلك ، توقف عن النكران.

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