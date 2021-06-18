كيف تتخلصين من تجاعيد الجبهة بشكل طبيعي؟

هناك العديد من العوامل وراء ظهور خطوط وتجاعيد الجبهة مثل الإرهاق أو التقدم في العمر أو التعرض لأشعة الشمس الضارة وهذه الخطوط والتجاعيد تًشكل إزعاجاً كبيراً لدى السيدات خاصةً مع التقدم في العمر.

استخدمي الوصفات الطبيعية التالية لتحصلي على جبهة ملساء دون خطوط أو تجاعيد مزعجة:

الموز:

اهرسي ربع ثمرة من الموز حتى تحصلي على مزيج ناعم وطبقيه على خطوط جبهتكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة واغسلي وجهك بالماء الدافئ و سيقوم الموز بما يحتويه من زيوت وفيتامينات طبيعية بتحقيق التوازن لبشرتك و سيخلصك من تجاعيد وخطوط الجبهة

المزعجة.

الفواكه الحمضية:

تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت على العديد من الفيتامينات مثل Eو C والتي تُزيل علامات الشيخوخة وتقدم العمر وتعزز صحة الجلد بشكل عام، إذا اردتِ استخدام الفواكه الحمضية للتخلص من خطوط الجبهة، اضيفي ربع كوب من عصير البرتقال الطبيعي لكمية مناسبة من الدقيق واصنعي عجينة واتركيها على جبهتكِ لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

زيت الزيتون وجوز الهند:

قبل الخلود للنوم، اغسلي وجهك جيداً وطبقي على خطوط جبهتكِ كمية مناسبة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند و ابدئي التدليك حتى يمتص جلدك الزيوت بالكامل.

بياض البيض:

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع بياض بيضة واحدة وضعيه على خطوط الجبهة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

تمرينات الجبهة:

حتى تقللِ تجاعيد وخطوط الجبهة مارسي هذا التمرين لشد الجلد في هذه المنطقة، ضعي يديكِ حول عينيك في شكل حرف الC، ضعي اصبعك السبابة على الحاجب وإصبع الإبهام بالقرب من جانبي الأنف و ابدئي بتحريك أصابعك صعودا ونزولاً باتجاه الصدر وأيضاً بإتجاه الكتفين، احرصي على فتح عينيكِ بقوة لمدة 5 ثوانِ مع منع الحواجب من الحركة ثم حركي عينيكِ 5 مرات و اغلقيها واسترخي لمدة 5 ثوان ويُكرر التمرين مرتين بحد أقصى.

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