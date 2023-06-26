البوابة - تتعامل بعض الأبراج بطريقة خاصة ومختلفة عن بعضها البعض، فهناك الأبراج النارية والأبراج الترابية والأبراج الهوائية وكذلك المائية. فيما يلي بعض سمات الشخصية العامة لعلامات الأبراج المختلفة وكيف يمكن أن تظهر في مكان العمل.



كيف تتصرف الأبراج المختلفة في مكان العمل؟

الحمل: برج الحمل قادة بالفطرة ويواجهون التحدي دائمًا. يمكن أن يكونوا غير صبورين ومندفعين ، لكنهم أيضًا متحمسون. في مكان العمل، غالبًا ما يكون برج الحمل هو أول من يتطوع في مشاريع جديدة ويبحثون دائمًا عن طرق لتحسين الأمور.

الثور: مواليد الثور موثوق بهم ومستقرون ، وهم دائمًا على استعداد لتحمل العمل الشاق. يمكن أن يكونوا عنيدين ومقاومين للتغيير ، لكنهم أيضًا صبورون ومثابرون. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون برج الثور هو من يحافظ على سير الأمور بسلاسة.

الجوزاء: برج الجوزاء فضولي وقابل للتكيف ، ويبحثون دائمًا عن طرق جديدة للتعلم والنمو. يمكن أن يكونوا ثرثارين ومضطربين ، لكنهم أيضًا مبدعون وأذكياء. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون الجوزاء من يبتكر أفكارًا وحلولًا جديدة.

السرطان: مواليد السرطان يتميزون بالعاطفة والبديهية ، وهم دائمًا متوافقون مع احتياجات الآخرين. يمكن أن يكونوا حساسين ومنسحبين ، لكنهم أيضًا مخلصون وداعمون. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون السرطان هم الذين يقدمون الدعم العاطفي لزملائهم.

الأسد: برج الأسد واثق من نفسه وجذاب ، ويحب أن يكون مركز الاهتمام. يمكن أن يكونوا متطلبين وأنانيتهم ، لكنهم أيضًا كرماء وعاطفون. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون الأسد هو من يتولى المسؤولية ويقود الفريق.

العذراء: مواليد برج العذراء يهتمون بالتفاصيل ويعملون بجد ، ويسعون دائمًا لتحقيق الكمال. يمكن أن تكون انتقادية وحكمية ، ولكنهم أيضًا عمليون وفعالون. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون برج العذراء هو الشخص الذي يحافظ على تنظيم الأشياء وتشغيلها بسلاسة.

الميزان: مواليد برج الميزان دبلوماسيون ومنصفون ، ويسعون دائمًا لإيجاد التوازن. يمكن أن تكون غير حاسمة ومتجنبة ، لكنها أيضًا ساحرون ومقنعون. في مكان العمل ، غالبًا ما تكون الميزان هي التي تتوسط في الصراع وتبني الإجماع.

العقرب: برج العقرب شديد الشغف وعاطفي ، ودائمًا ما يكون مدفوعًا بمشاعره. يمكن أن يكونوا سريين ومتلاعبين ، لكنهم أيضًا مخلصون ووقائيون. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون برج العقرب هو الشخص الدافع للنجاح ولا يخشى المخاطرة.

القوس: مولود القوس متفائل ومغامر ويبحث دائمًا عن تجارب جديدة. يمكن أن يكون فظاً وغير لباق ، لكنهم أيضًا كرماء ومنفتحون. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون القوس هو الذي يجلب أفكارًا ووجهات نظر جديدة إلى الطاولة.

الجدي: الجدي طموح ويمشي نحو الهدف ، ويسعى دائمًا لتحقيق النجاح. يمكن أن تكون جادة ومتحفظة ، لكنها أيضًا موثوقة وجديرة بالثقة. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون الجدي هو الشخص الذي يُنظر إليه على أنه القادة والمسؤول عن إنجاز الأمور.

الدلو: برج الدلو مستقل وأصلي ، ويسير دائمًا على إيقاع الطبلة الخاصة به. يمكن أن يكون غريب الأطوار ومنفصل ، لكنها أيضًا مبدع ومبتكر. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون برج الدلو من يبتكر أفكارًا وحلولًا جديدة قد لا يفكر فيها الآخرون.

الحوت: الحوت عطوف وبديهي ، ولديه دائمًا فهم عميق للآخرين. يمكن أن يكونوا حالمين وغير عمليين ، لكنهم أيضًا متعاطفون ومهتمون. في مكان العمل ، غالبًا ما يكون الحوت هم الذين يقدمون الدعم العاطفي لزملائهم ويساعدون في خلق بيئة عمل إيجابية.



من المهم ملاحظة أن هذه مجرد سمات شخصية عامة ، وستكون هناك دائمًا استثناءات. الطريقة التي يظهر بها مولود برج ما في مكان العمل يعتمد أيضًا على تنشئة الفرد وتعليمه وخبراته.

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