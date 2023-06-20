البوابة - يتساءل الكثيرون عن مستقبل الذكاء الاصطناعي (AI) على سوق العمل ، وهل سيؤثر تطوره على الوظائف التي يقوم بها البشر الآن؟ لقد استحوذ الذكاء الاصطناعي بالفعل على بعض الوظائف، ومن المرجح أن يستمر في النمو بسرعة في المستقبل. سيتم استبدال بعض الوظائف بالذكاء الاصطناعي ، بينما سيتم إنشاء وظائف أخرى. لا يزال التأثير الإجمالي للذكاء الاصطناعي على الوظائف غير مؤكد ، لكن من الواضح أنه سيكون هناك رابحون وخاسرون.

8 وظائف في خطر الاستعاضة عنها بسبب الذكاء الاصطناعي

تشمل بعض الوظائف الأكثر عرضة لخطر الاستبدال بالذكاء الاصطناعي ما يلي:

عمال المصنع سائقي الشاحنات ممثلي خدمة العملاء موظفي إدخال البيانات المساعدين القانونين المحاسبين الفنيين الطبيين خبراء التأمين المحللون الماليون



هذه الوظائف كلها روتينية نسبيًا ويمكن برمجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه لن يتم بالفعل استبدال جميع الوظائف المعرضة لخطر الاستبدال بالذكاء الاصطناعي. قد تختار بعض الشركات الاحتفاظ بالعاملين من البشر في هذه الوظائف ، حتى لو كان بإمكان الذكاء الاصطناعي القيام بها بشكل أكثر كفاءة.



بالإضافة إلى الوظائف المعرضة لخطر الاستبدال ، يعمل الذكاء الاصطناعي أيضًا على خلق وظائف جديدة. تتضمن بعض الوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ما يلي:



مهندسو AI علماء البيانات مهندسو الروبوتات مطوري البرامج صانعي المحتوى مصممو تجربة العملاء خبراء أخلاقيات AI صناع سياسات AI



تتطلب هذه الوظائف مستوى عالٍ من المهارات الفنية ، ومن المرجح أن يكون الطلب عليها مرتفعًا في المستقبل. بشكل عام ، لا يزال تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف غير مؤكد. ومع ذلك ، من الواضح أن للذكاء الاصطناعي تأثير بالفعل ، ومن المرجح أن يستمر في ذلك في المستقبل. سيتم استبدال بعض الوظائف بالذكاء الاصطناعي ، بينما سيتم إنشاء وظائف أخرى. سيعتمد التأثير الإجمالي للذكاء الاصطناعي على الوظائف على عدد من العوامل ، بما في ذلك وتيرة التقدم التكنولوجي والخيارات التي تتخذها الشركات.

8 وظائف في خطر الاستعاضة عنها بسبب الذكاء الاصطناعي

فيما يلي بعض النصائح للبقاء في طليعة المنحنى في عصر الذكاء الاصطناعي:

صقل المهارات. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، من المهم مواكبة أحدث المهارات والتقنيات. سيساعدك هذا على البقاء على صلة بسوق العمل والاستفادة من الفرص الجديدة.

مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، من المهم مواكبة أحدث المهارات والتقنيات. سيساعدك هذا على البقاء على صلة بسوق العمل والاستفادة من الفرص الجديدة. كن قابلاً للتكيف. تتسارع وتيرة التغيير في عالم العمل، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على التكيف ومستعدًا لتعلم أشياء جديدة. سيساعدك هذا على النجاح في المستقبل الذي يتشكل بشكل متزايد بواسطة AI.

تتسارع وتيرة التغيير في عالم العمل، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على التكيف ومستعدًا لتعلم أشياء جديدة. سيساعدك هذا على النجاح في المستقبل الذي يتشكل بشكل متزايد بواسطة AI. كن مبدعاً. يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام ، لكنه لا يمكن أن يحل محل الإبداع البشري. لذا ، إذا كنت تريد البقاء في الطليعة، فأنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على التفكير بشكل إبداعي والتوصل إلى أفكار جديدة.



مستقبل العمل غير مؤكد ، لكن لا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا رئيسيًا. من خلال رفع المهارات ، وإعادة الصقل ، والقدرة على التكيف ، والإبداع ، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في مستقبل يتشكل بشكل متزايد بواسطة AI.

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