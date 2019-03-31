4 حلول للتعامل مع الزوجة العنيدة

عند التعامل مع الزوجة العنيدة يجب مدحها لتشعر بالرضا التام عن نفسها

عند التعامل مع الزوجة العنيدة يجب أن يقوم الزوج بمدحها ليساعدها على الشعور بالرضا التام عن نفسها من خلال تقديم الإطراء لها في بداية الحديث، إذ إنّ من أكثر الأمور التي تجعل الزوجة متمسكة برأيها وميّالة للعناد هو عدم تقبّلها لأن تكون مخطئة في بعض الأحيان، لأنها قد تعتقد أنّها تتصرّف دوماً بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى كونها تعتقد بامتلاكها أفضل الطرق للقيام بكلّ شيء، لذا فقد تصبح حساسة قليلاً عند إخبارها بوجود طرق أخرى للقيام بالأمور بشكل مختلف، لأنّها ترى أنّ الاختلاف في الرأي معها من طرف زوجها يشكل هجوماً شخصياً عليها حتى لو لم يقصد إيذاءها، ولذا يمكن استخدام بعض الجمل الإيجابية من قبله للحديث معها.

وقد تكونُ الزوجة عنيدة بطبعِها حتّى قبلَ الزواج، وقد تُصبحُ عنيدة مع الوقت بعدَ الزواج وفي مواقِف وأوقاتٍ مُعيّنة، وفي كلا الحالتين يَجِب أن يَجِد الزوج الحلّ المُناسِب للتعامُل مع زوجته، فالعناد من قِبل الطرفين ليسَ الحل الأمثل، فقد تتفاقم المُشكِلة وتُصبِح أكبر وأصعب للحل، وفي هذا المقال نقدم لك عزيزي الزوج 4 حلول للتعامل مع زوجتك العنيدة:

1- فهم سبب عِنادها:

السبب وراء عنادها قد يكونُ عدم رؤية الزَوج المَنطِق في قراراتِها، فعليهِ محاولة استيعاب الفكرة من منظورِها ومُحاولة تطبيق فكرتِها إن كانت منطقيّة ومُناسِبة، فَمِن المُهم جدّاً عدم الحُكم على أفكارِها وقرارِاتِها قبل التفهم والمُراعاة، وإذا لم تَكُن الفكرة منطقيّة فالأفضل شرح الأمر لها بِطريقة وُديّة لتتفهّم.

2- الاستعداد للتخلّي عن رأيك:

إذا لم تتراجع الزوجة عن رأيِها ولم تتفهّم رأي الطرف الاخر، فَهُنا يَجِب على الزوج عدم الانفعال والسيطرة على نفسه، فعليهِ التذكُّر بأنَّ الزواج عبارة عن بناء حياة مُتكامِلة عن طريق تقديم التضحيات والتنازُلات للطرف الاخر، فهُنا إذا تنازلَ عن موقفهِ سيُثبِتُ للزوجة بأنّهُ على استعدادٍ للتضحية من أجلِها وبالتّالي ستحاوِلُ هِيَ الأُخرى أن تتصرّفَ مثلهُ.

3- الإيجابيّة في الحياة الزوجية:

فبالنظر إلى إيجابيّات الزوجة، سيكونُ من الأسهل التعامُل مع عنادِها، فبوجود الصِفات الجيّدة يتسنّى للشّخص نسيان السيّئة مِنها.

4- قضاء الوقت المُمتع معاً:

فالزواج ليسَ فقط الارتباط والأطفال، إنّما هُوَ تلكَ العلاقة المُميّزة بين الطرفين، فقضاء الوقت معاً يُساعِد على فهم الطرف الاخر أكثر فأكثر، وبزيادة الحُبّ والمودّة تزيد التضحيات من قِبَل الطرفين.

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