كيف تتغير بشرتك أثناء انقطاع الطمث ؟

يمكن إنكار أن الجلد يتغير مع تقدم العمر، وذلك لعدة أسباب، حيث أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية بمرور الوقت يكسر الإيلاستين، مما قد يجعل الجلد يفقد مرونته، كما يمكن أن تتقلص الدهون تحت الجلد أيضًا، مما يؤدي إلى فقدان الامتلاء أو الترهل، ولكن العامل الآخر في تغيرات الجلد هو انقطاع الطمث.

ما هي التغيرات الجلدية التي تحدث أثناء انقطاع الطمث ؟

انقطاع الطمث لا يحدث بين عشية وضحاها، حيث أن التوقيت يختلف من امرأة لأخرى، إلا أنه يحدث في المتوسط في سن 51، ويسبب هذا التغير الهرموني العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك الهبات الساخنة، التعب، وجفاف المهبل أو الألم.

وفي الواقع تغيرات الجلد أثناء انقطاع الطمث شائعة جدًا، فقد تلاحظين أنه قبل وأثناء هذا الوقت، تشعر بشرتك بالجفاف والرقة، أو قد تبدئين في رؤية المزيد من التجاعيد، وقد تعاني بعض النساء من حب الشباب أثناء انقطاع الطمث نتيجة التقلبات الهرمونية.

ما هي الحالات الجلدية الشائعة مع انقطاع الطمث ؟

عندما ينخفض إنتاج هرمونات الإستروجين والبروجسترون بسرعة مع انقطاع الطمث، يراه معظم الناس في جلدهم، حيث قد يصبح الجلد جافًا أو أقل امتلاءً.

ويمكن أن تسبب الهبات الساخنة أيضًا احمرارًا، وقد يسبب تغير مستويات الهرمونات حب الشباب، فوفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ينخفض الكولاجين 30% في السنوات 5 الأولى من انقطاع الطمث، ثم ما يقرب من 2٪ أخرى كل عام للسنوات الـ20 أو نحو ذلك.

لماذا يتغير الجلد أثناء انقطاع الطمث ؟

قد يكون من المحبط ملاحظة تغيرات الجلد أثناء انقطاع الطمث، لكنها نموذجية للغاية، حيث أن الكولاجين هو ما يعطي امتلاء الجلد وبنيته، ويمكن أن يؤدي الفقدان السريع للكولاجين إلى خطوط دقيقة وتجاعيد أو يتسبب في ترهل الخدين، والجلد الجاف وحب الشباب شائعان أيضًا.

وفي الحقيقة، يساعد الإستروجين الجلد على إنتاج الزيت والتمسك بالماء، لذا فإن الجلد الجاف للغاية أثناء انقطاع الطمث شائع بفضل انخفاض هذا الهرمون، كما ستلاحظ بعض النساء أيضًا حب الشباب مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، مما يزيد من إنتاج الدهون ويسبب انسداد المسام.

هل يمكنك منع تغيرات الجلد أثناء انقطاع الطمث ؟

انقطاع الطمث أمر لا مفر منه بالنسبة للنساء، لكن هذا لا يعني أن الآثار الجانبية ستكون لطيفة، بما في ذلك تغيرات الجلد، وقد لا تتمكنين من منع انقطاع الطمث من التأثير على بشرتك، ولكن يمكنك بالتأكيد اتخاذ خطوات في المنزل لجعل بشرتك تبدو في أفضل حالاتها.

ونظرًا لأن أحد العوامل الرئيسية في شيخوخة الجلد هو التعرض لأشعة الشمس، فمن الضروري ارتداء عامل الحماية من الشمس يوميًا حتى عندما يكون الجو غائمًا، وللمساعدة في إبعاد حب الشباب الهرموني، استخدمي منظفًا يحتوي على حمض الساليسيليك، حيث يمكن أن يخترق هذا المسام ويذوب الزيت.

أيضًا الترطيب مهم للبشرة أثناء انقطاع الطمث، ومن المحتمل أن يشعر وجهك وجسمك بالجفاف أكثر من المعتاد، وقد يساعد استخدام مرطب مع حمض الهيالورونيك في جذب الرطوبة إلى الجلد، ومن الأفضل استخدام المرطبات مع حمض الهيالورونيك على البشرة الرطبة حتى يتمكن المكون من الارتباط بالماء.

بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة، من المفيد دائمًا تناول الأطعمة المرطبة وشرب الكثير من الماء ومحاولة الحصول على نوم جيد.

ما هي علاجات تغيرات الجلد أثناء انقطاع الطمث ؟

إذا كانت تغيرات الجلد من انقطاع الطمث تزعجك حقًا وتقترن بأعراض أخرى، مثل جفاف المهبل، فقد يقترح طبيبك العلاج بالهرمونات البديلة، حيث في بعض الحالات، إذا لم يبدو العلاج التعويضي بالهرمونات صحيحًا، فقد يوصون ببديل عشبي للعلاج التعويضي بالهرمونات، مثل جذر فاليريان، أو التغييرات الغذائية التي قد تساعد في موازنة الهرمونات.

كما قد تساعد علاجات البوتوكس أيضًا في تقليل ظهور التجاعيد، وإذا لاحظتي زيادة في شعر الوجه نتيجة انقطاع الطمث، فقد تكون إزالة الشعر بالليزر خيارًا جيدًا.

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