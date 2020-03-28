كيف تحافظين على صحة زوجكِ؟

المحافظة على الصحة أمر ضروريّ للغاية، فبذلك يقلّ خطر إصابة الشخص بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

الكثير من المواد التي يستخدمها أو يتناولها الأشخاص تحتوي على سمومٍ تؤثر سلباً على صحة الجسم مثل التدخين، وتناول الأطعمة المضاف إليها السكر والأطعمة السريعة، والأطعمة التي تحتوي على دهونٍ متحولة مثل الزبدة والمخبوزات، والتي تسبب كلها الأمراض المختلفة، ويتم حل هذه المشاكل ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.

ولأن الرجل يقضي معظم يومه في العمل فيجب على شريكة حياته المحافظة على صحته وإليك عزيزتي الزوجة بعض النصائح التي تحافظين فيها على صحة شريك حياتك:

1- تحكّمي في اختياراته للطعام:

تأكدي دائماً من أنه يختار الأشياء الصحية، فتعتبر اللحوم المصنعة، مثل الهوت دوغ واللحوم الباردة اللذيذة والبطاطا المقلية والدسمة، مثل البطاطس المقلية والبطاطا المقلية، ضارة بصحة الجسد وصحة قلبه.

ويجب عليك اختيار له اللحوم الخالية من الدهن، مثل الدجاج واللحوم البيضاء والديك الرومي، لحم الخنزير، والسمك الزيتي، مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط اللحوم الحمراء الخالية من الدهن.

كما أضيفي إلى قائمة غذائه الفواكه والخضراوات واطبعي قائمة بهذه الأطعمة وضعيها على ثلاجتك لتذكيره بذلك.

2- اجعليه دائم الحركة:

هل سمعت عن الدراسة الحديثة في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise التي وجدت أن الأشخاص الذين يجلسون معظم اليوم - كما يفعل معظمنا - كانوا أكثر عرضة بنسبة 54٪ للوفاة بأزمة قلبية؟

فإذا كان لزوجك وظيفة مكتبية فذكّريه بأهمية أخذ استراحات للمشي كما يجب عليه ممارسة رياضة المشي السريع ليساعده في تدفق الدم.

3- مراقبة ضغط الدم والقلب والسكري:

إن نصف الرجال الذين يموتون فجأة بسبب مرض القلب التاجي دون أن يكون لديهم أي علامات تحذيرية سابقاً، ومعرفة مؤشر كتلة الجسم هو علامة لى ما إذا كان بصحة جيدة القلب والأوعية الدموية.

ويجب على الزوجة متابعة مؤشرات الضغط والسكري والكوليسترول لزوجها ومعرفة الرقم المناسب لصحته الجيدة.

4- كبح المخاطر التي تؤدي للسرطان:

البقاء على المسار الصحيح مع فحوصات السرطان قد يساعد على إطالة عمر زوجك، ويجب أن يحصل على زيارات دورية للطبيب حيث تشمل إجراء فحوصات ذات صلة بسرطان الجلد والغدة والغدد الليمفاوية والخصيتين.

وأخيراً يتجنب الكثير من الرجال الفحوصات الطبية مثل الطاعون. ذكّري زوجك أن زيارة طبيبه كل سنتين على الأقل، وتناول أي أدوية موصوفة، وإجراء فحوصات موصى بها سيساعده على تجنب العناية الطبية في المستقبل.

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