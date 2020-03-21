إشارات تكشف خيانة زوجك!

لا أحد يريد التفكير في أن شريك حياته يمكن أن يكون خائناً، ولكن هذا قد يحدث في الواقع، وإذا كان شريك حياتك يخونك، فمن الأفضل أن تكتشفي هذه الخيانة، وتتعاملي معها بالطرق السليمة.

وعلى الرغم من أن الخيانة في كثير من الأحيان تكون خفيّة، هناك علامات تظهر على الزوج الخائن، وتشير إلى أن هناك خطأ ما. وفيما يلي 4 علامات تخبرك أن زوجك ربما يخونك:



1- يتصرّف بأسلوب مختلف

إذا لاحظتِ تغييراً كبيراً في الطريقة التي يتصرف بها زوجك، ليس عموماً، إنما في الطريقة التي يتصرف بها تجاهك، فقد تكون هذه علامة على أنه يخونك.

ولكن بما أن هذا التغيير لا يشترط أن يكون مرتبطاً بالخيانة، فالفيصل هنا هو الحديث مباشرة مع الزوج عن التغيير الواضح في أسلوب معاملته، ربما يكون هناك سبب آخر.



2- يتّهمك بالخيانة

غالباً ما يشعر الشخص الخائن بعدم الأمان في العلاقة، نظراً لأنه غير مخلص، فهو يتوقّع عدم الإخلاص من شريكة حياته أيضاً، فإذا لاحظتِ أن زوجك يتّهمك بالخيانة ويشك بتصرفاتك دون أي دليل أو شيء يثير الشك، فهذا مؤشر إلى أنه ربما يكون غير مخلص.



3- تغيير مفاجئ في عاداته

إذا بدا تغييراً واضحاً على مظهر زوجك، يرتدي ملابس جذّابة ويضع عطوراً مثيرة دون أن يحاول لفت نظرك إليه، فربما يفعل هذا في محاولة للفت نظر شخص آخر إليه.

أيضاً قد يكون التغيير في الوقت الذي يقضيه بصحبتك، حيث يحاول الانسحاب دائماً، ولا يحب قضاء وقت معكِ، ولا يحاول لفت انتباهك إليه.



4- يفرض سرية على حياته

لكل شخص مساحة خاصة يجب احترامها حتى من أقرب الناس إليه، لكن السرية التي يفرضها زوجك بشأن مواعيده، حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، هاتفه وأجهزته الذكية، قد تكون مؤشّراً خطراً إلى أن هناك ما يحاول إخفاءه عنكِ.

أيضاً الشخص غير المخلص يكره التفسيرات ولا يجيب عن أي أسئلة بشأن حياته، ويتحوّل إلى شخص دفاعي بشدة إن سألته عن أحد تفاصيل يومه.

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