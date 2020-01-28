كيف تحافظي على شخصيتك مستقلّة بعد الارتباط؟

الارتباط يعني الشراكة بين طرفين، والبعض قد يخلط بين معنى الشراكة، وبين انسحاق شخصية أحد الزوجين أمام رغبات وأفكار الطرف الآخر. الأمر لا يحدث مباشرة، ففي بداية الارتباط، تشعرين بالحماسة الشديدة، والرغبة في تحقيق رغبات شريكك، ومواكبة أحلامه حتى إن كان المقابل هو التنازل عن بعض رغباتك أو أفكارك أو طموحاتك، وتدريجياً تفاجئين أنكِ أصبحتِ شخصاً آخر غير الذي أحبه شريكك، وغير الذي تفضّلينه أنتِ.

إذا شعرتِ بالقلق من فقدان شخصيتك واستقلاليتك بعد الارتباط، فاتبعي الطرق التالية للحفاظ على شخصيتك المستقلة، دون التخلّي عن أفكار الشراكة والاحتواء.



1- قضاء بعض الوقت مع عائلتك بدون شريك حياتك

منذ الخطوبة، يصبح شريكك جزءاً من عائلتك، ولكن من المهم أيضاً قضاء بعض الوقت مع عائلتك بدونه، والحكمة تقتضي التوازن بين دمج شريكك مع عائلتك، وبين الحفاظ على علاقتك الخاصة بهم، وقضاء بعض الوقت معهم بدونه.



2- حافظي على صداقاتك

بعد الارتباط تقضون معاً الكثير من الوقت ما قد يؤدي إلى ظهور الكثير من الأصدقاء المشتركين بينكما، وعلى الرغم من هذا، الحفاظ على صداقاتك الخاصة بعيداً عن شريكك هو أمر صحي، فهو يساعدك على الحفاظ على شخصيتك المستقلّة وعدم الاعتماد الكامل على شريك حياتك، لذا احصلي على وقت ممتع مع أصدقائك بدونه، ودون الشعور بالذنب أو الخجل لأنكِ لا تدمجين زوجك مع أصدقائك.



3- الرعاية الذاتية

عندما تهتمين بنفيك، فهذا يُعد اعترافاً داخلياً بأهميتك، لذا قدّمي لنفسك الرعاية الذاتية مهما ازدادت مسؤولياتك وازدحم جدولك، سواء عبر الذهاب إلى صالون التجميل، أو أخذ حمام دافئ، أو الحصول على جلسة تدليك، أو حتى شراء الزهور لنفسك.



4- الحفاظ على هواياتك واهتماماتك

إن إبداعك يجلب لكِ السعادة ويلهمك ويعزز ثقتك بنفسك، لذا لا تتوقفي عن ممارسة هواياتك الخاصة واتباع شغفك سواء كان بالموسيقى أو الكتابة أو أحد أنواع الرياضة.



5- تحقّقي من نفسك

حافظي على تواصلكِ مع نفسك، وتحقّقي دورياً من اتجاهاتك وطموحاتك، هل أنتِ سعيدة؟ هل تحقّقين خطوات في خططك المستقبلة؟ هل تسيرين في الاتجاه الذي تفضّلينه؟ التحقّق من رغباتك وأفكارك يساعدك على تصحيح مسارك كلما انحرفتِ عنه، ويحافظ على شخصيتك واستقلاليتك، ويحميكِ من الذوبان في اختيارات الطرف الآخر.



6- أحبّي نفسك

حبك لنفسك يجعلكِ تحترمينها وتقدرينها وتحافظين عليها وعلى استقلاليتها، لذا دائماً قدّمي الرعاية لنفسك وأحبّيها، فهذا الحب سينعكس على حياتك بإيجابية.