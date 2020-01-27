لا تبخلوا على أحبابكم بهذه الأدعية!‎

الحب هو احتياج ومشاعر جميلة تملأ قلب الإنسان بالدفء والقرب من الحبيب، ويعتبر الحب من المشاعر الصادقة التي تملأ قلب الإنسان وما الحب إلا دعاء؛ لذا على الحبيب أن يواظب بالدعاء لمن أحب.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض الأدعية عن الحب:

- أسأل الله أن ينظر إليك وهو يباهي بك ملائكته ويقول (إني أحببت عبدي فأحبوه).

- دعواتي أن تحتويك دنيا الفرح في كل أمر، وأن ترعاك عين الرحمن أبد الدهر، وأن يبارك الله لك في مالك وأهلك، ويرفع منزلتك بين خلقه إن شاء الله، ويجعل الخير في يومك وسائر أيامك.

- هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، وجعل جمعتك فاتحة بهجة لا تزول.

- اللهم سخر له القلوب، واحفظه من كل سوء، وأسعده ما تعاقب الشروق والغروب.

- اللهم مثل ما أضأت الكون بنور شمس هذا اليوم أضيء قلبه بنور حبك ضيائاً لا ينطفئ، وارزقه رزقاً دائماً لا ينقطع، وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك آمين.

- نحن أيها المحبوب مثقلون بالذنوب فادع لنا قبل الغروب ساعة استجابة المطلوب.

- اللهم اجعل قارئ الرسالة مع أول زمرة يدخلون الجنة هو ووالديه وكل عزيز لديه.

- ذكرك الله في الملأ الأعلى بما تحبين، وأمنك مما تخافين وأسكنك منازل المتقين.

- اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كلّ شي يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض، وارحمه في بطن الأرض واغفر له يوم العرض، اللهم أعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

- عطر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين واحمل بصدرك مصحفاً يشرح فؤادك كل حين.

- اللهم ارزق هذا الغالي مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ورؤية بلا حجاب.

- اسأل الله لك ضوءًا في ظلمة وركعة في صحة ودمعة في خشية ودعاء ومغفرة وجنة.

- اللهم أيقظ قارئ الرسالة في هذه اللحظة ليذكرك ويتوب إليك.