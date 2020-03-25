الحجر المنزلي هي حالة لا تستدعي التنويم في المستشفى وتكون مستقرة؛ حيث يتم عزلها في غرفة مهيأة وجيدة التهوية في المنزل، مع عدم اختلاط الشخص مع أفراد الأسرة، إلى أن يتم فترة الحصانة كاملة وتكون طريقة التواصل إن لزم الأمر بارتداء الكمامة، والتأكد من إبقاء مسافة آمنة أكثر من متر، وفقًا للإنفوجراف الذي أعدته وزارة الصحة.

عزيزي القارىء كيف تحافظ على صحتك أثناء الحجر الصحي في المنزل؟

- تناول المشروبات الساخنة الصحية.

- حدد روتين التمارين الرياضية.

- تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

- احصل على قسط كافٍ من النوم.

- تناول وجبة غذاء صحية.

- تناول وجبة فطور صحية.

كيف تقوم بعزل نفسك؟

- اختر غرفة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة، ويفضل أن تكون مع حمام داخلي منفصل، وقم بتهويتها بانتظام وبالطرق المناسبة.

- لا تختلط مع بقية أفراد الأسرة في المنزل.

- امتنع عن استقبال الزوار في المنزل.

- استخدم هاتفك إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع أي شخص آخر في المنزل.

- اطلب من الآخرين - أفراد الأسرة أو الأصدقاء - القيام بالمهام نيابة عنك مثل شراء الطعام أو الدواء.

- يجب ألا تغادر منزلك، وفي حال وجود أي طارئ طبي اتصل بالرقم 999.

- يجب السماح لفرد واحد فقط من أفراد الأسرة برعايتك وخدمتك، ويتوجب على الشخص الذي يقوم بالاعتناء بك ارتداء قناعاً للوجه وقفازات بلاستيكية كلما دخل إلى غرفتك، ومن ثم التخلص منها بعد الاستخدام وغسل يديه على الفور بعد مغادرة غرفتك، ويجب المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين مقدم الرعاية في جميع الأوقات.​

المزيد من الصحة والجمال:

اليانسون.. السر في البساطة لمواجهة كورونا‎

كيف يمكن تفادي ازدياد الوزن في مرحلة الحجر الصحي