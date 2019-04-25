كيف تحمي بشرة طفلك من الحبوب الصغيرة البيضاء؟

منشور 25 نيسان / أبريل 2019 - 11:01
تعدّ الجيوب البيضاء الصغيرة دلالة على حالة جلدية شائعة بين الأطفال حديثي الولادة
تعدّ الجيوب البيضاء الصغيرة دلالة على حالة جلدية شائعة بين الأطفال حديثي الولادة
تعدّ الجيوب البيضاء الصغيرة دلالة على حالة جلدية شائعة بين الأطفال حديثي الولادة، تعرف باسم "الميليا"، تظهر على الأنف والخدود والذقن بشكل عام. وتحدث هذه الحالة عند تشابك خلايا الجلد الميتة تحت سطح الجلد ما يشكّل خراجات صغيرة صلبة.
 

لا تُزلها!

في هذا السياق، أشارت اختصاصية الأمراض الجلدية، الدكتورة ميليسا بيليانج في حديث مع موقع " clevelandclinic" إلى أنّ الميليا تختفي في غضون أسابيع عند الطفل.

أما في حال كان المصاب بالغاً،  فنصحت باللجوء إلى تقشير هذه المنطقة بدواء يحتوي على حمض الساليسيليك، مضيفةً أن "أضرار أشعة الشمس قد تكون عاملاً مساهماً في ظهور الميليا لأنها تمنع الخلايا الميتة في البشرة أن ترتفع إلى سطح الجلد وتسقط بشكل طبيعي".

نصائح لحماية البشرة عند البالغين

قدّمت الدكتورة بيليانج مجموعة من الإرشادات للحفاظ على البشرة من الميليا، هي:

1- الحفاظ على روتين جيد للعناية بالبشرة

2- استخدام مرطب للبشرة

3- استخدام واقٍ من أشعة الشمس

نصائح لحماية البشرة عند الاطفال إذا كان الطفل يعاني من الميليا، فأشارت إلى مجموعة من النصائح، هي:

1- الحفاظ على وجه الطفل نظيفًا من طريق غسله بالماء الدافئ يوميًا.

2- الابتعاد عن استخدام المستحضرات التي تحتوي على حمض الساليسيليك.

3-الامتناع عن إزالة هذه الجيوب من طريق الضغط عليها.

متى يستدعي ذلك زيارة الطبيب؟

في حال لم يكن علاج التقشير فعالاً، تنصح اختصاصية الأمراض الجلدية بزيارة الطبيب المختص لأنه يستطيع إزالة الكيس من خلال استخدام الحقن. أما إذا لم تذهب عن بشرة طفلك خلال ثلاثة أشهر، فاستشر طبيب طفلك في زيارتك التالية له.

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كلمات دالة:جمالبشرة

Via SyndiGate.info


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