الإضاءة من العناصر الضرورية والمؤثرة في تصميم ديكور المنزل وغرف النوم والمطبخ وحتى في ديكور الحمام، الإضاءة هي التي تعطي التوازن والتناعم ما بين جميع عناصر الديكور المختلفة وإظهارها بشكل يتناسب مع التصميم الداخلى للديكور.

إن أهمية الإضاءة لم تقتصر على خصائصها الوظيفية ما بين عناصر الديكور فقط إنما تعتبر من أهم العناصر في التكوين الجمالي للديكور الذي يؤثر بدوره على الحالة النفسية والشعور بالراحة في المكان سواء كان ديكور منزل أو ديكور شركات أو مكاتب أو غيره من تصميمات الديكور المختلفة.

تعتمد توزيع الإضاءة بشكل كبير على حاجات المكان ومساحته وكيفية استخدام الإضاءة كعنصر مكملاً لعناصر الديكور دون الخلل بالتصميم وهذا ما يتتطلب معرفة أنواع الإضاءات المختلفة التي تساعد فى اختيار المناسب لتصميم الديكور.

كيف تختارين الإضاءة المناسبة لديكور منزلك في فصل الشتاء؟

ضعي الإضاءات التي تشبه الشموع بجانب الوسائد "المخدات" الصغيرة على الأرض والمقاعد لتعطي الأجواء المنزلية الدفء والحياة والتجدد وحتى تتماشى مع أجواء الشتاء الباردة.

اختاري وسائد "مخدات" الجلد والفرو والصوف الناعم بالألوان الترابية والرمادية والسوداء الدافئة .

علقي سلاسل الضوء الصغيرة على الجدران مع شالات الصوف ذات الوبر الطويل و الكثيف أو ضعيها في أسفل الجدار ممتدة على أرضيات الغرفة أو الممر لتعطي المكان اللمسة الدافئة المطلوبة .

ضعي الشموع والإضاءات في مدخل المنزل أو حتى في أركان مجلس الاستقبال الرسمي مع الفوانيس المعدنية المطلية بالذهبي أو الأسود أو البني الغامق أو بما يتماشى وألوان المنزل لتحقيق طابع فخم ودافئ لفصل الشتاء .

ضعي في ركن المجلس أو الغرفة بجوار النافذة مقعدًا مريحًا حوله مجموعة معلقة من الإضاءات المختلفة والتي ستعطي الغرفة جمالاً و دفئًا مميزًا إضافة للشموع على الطاولة الجانبية .

إضاءة الحمام بالشموع والإضاءات الخفيفة والتي سوف تعطيكم شعور بالراحة والاسترخاء المطلوبة لحمام شتوي دافئ ومريح.

المدفأة ستعطي منزلكم روحًا دافئة في فصل الشتاء،الإضاءة التي تخلقها النار ستجعل من شتائكم أكثر جمالاً ودفئًا.

معايير لتوزيع الإضاءة في المنزل بالشكل المناسب

خلال النهار يجب محاولة الاستفادة من ضوء الشمس لإنارة غرف المنزل قدر الإمكان، لأنه ملائم أكثر للنظر، بالإضافة إلى فائدة أشعة الشمس في تنقية الجو من الجراثيم والبكتريا.

يمكن الاستفادة القصوى من الضوء إلى ما قبل الغروب وبخاصة إذا كانت غرف المنزل مصممة بحيث يدخلها الضوء، لذلك ينصح بالانتباه إلى اتجاه النوافذ وحجمها والزجاج المستخدم عند تصميم المنزل.

المرايا على عكس الضوء الخارجي تساعد إلى داخل الغرفة وتوزيعها على كل الزوايا، ويبرز دورها بشكل كبير في الأماكن المنخفضة التي لا يصلها ضوء الشمس، حيث يمكن بحيلة بسيطة عكس الضوء الخارجي إلى الداخل.

يمكن زيادة شدة الضوء الداخل إلى المنزل باستخدام مرايا متقابلة تعكس كل منها الضوء الوارد إليها، ويجب معرفة قيمة الانعكاس الضوئي عن طلاء الجدران قبل شراءه، بالإضافة إلى أن اللون يلعب دور كبير في كمية الضوء المنعكس.

يساعد شكل المصابيح المخروطي على نشر الضوء بشكل كامل في كل أرجاء الغرفة، ويحدد ارتفاع السقف مكان وضع المصباح للحصول على أفضل النتائج، لذلك دومًا يجب اختيار الشكل المناسب للغرفة وحجمها عند شراء المصابيح.

مع التقدم بالعمر تزيد الحساسية تجاه الضوء، وفي نفس الوقت تزداد الحاجة إليه لرؤية التفاصيل الصغيرة، ويلجأ الكثيرون إلى مصابيح القراءة لكن ذلك يجب أن يترافق مع جعل الإضاءة العامة في الغرفة أكثر هدوءً.

ينصح بزيادة الإضاءة في الغرف التي تمارس فيها أغلب النشاطات اليومية، مثل غرفة المعيشة وغرف الأطفال والمطبخ، ويفضل إستعمال مصابيح التي توفر إضاءة أكبر بسعر أقل، بالإضافة إلى أنها لا تشع الكثير من الحرارة.

ألوان المصابيح وأشكالها تلعب دور ضروري في تحديد جمال الغرفة، بالإضافة إلى أن شكل الغرفة وتصميمها يحدد نوعية وحجم المصابيح، ويجب إيجاد تناغم وتناسق بين لون الطلاء ولون الإضاءة وشدتها، ويمكن الإستعانة بخبراء الديكور والتصميم الداخلي في هذا الأمر.

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